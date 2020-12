Κόσμος

Γερμανία: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς

Τα πρώτα στοιχεία για το περιστατικό στη Γερμανία.

(φωτογραφία αρχείου)

Τουλάχιστον δύο νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός τους συμβάντος στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένα όχημα παρέσυρε κόσμο που περπατούσε σε πεζόδρομο.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο στην πόλη της Τριέρ, ενώ όπως μεταδίδουν τα γερμανικά Μέσα, ο οδηγός έχει συλληφθεί.