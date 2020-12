Αθλητικά

Μαρσέιγ-Ολυμπιακός: Τα αρνητικά σερί των δύο ομάδων

Oι Πειραιώτες μπορούν να “κλειδώσουν” την 3η θέση, που οδηγεί στο Europa League και να συνεχίσουν να “παλεύουν” για τη 2η θέση.

Η Μαρσέιγ υποδέχεται απόψε (22:00) στο “Stade Velodrome” τον Ολυμπιακό, στην 5η αγωνιστική των ομίλων του Champions League, “κουβαλώντας” το αρνητικό ρεκόρ 13 σερί ηττών. Η ομάδα του Βίλας Μπόας, που επίσης δεν έχει σκοράρει στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια, μοναδική ομάδα από τις 32 των ομίλων, ξεπέρασε το αρνητικό σερί με ήττες, που είχε η Άντερλεχτ, όπως αναφέρει σε ανάλυση του αγώνα η ιστοσελίδα της UEFA.

Η τελευταία της επιτυχία στην κορυφαία διοργάνωση ήταν η εντός έδρας νίκη (1-0) επί της Ίντερ, στη “Φάση των 16” τη σεζόν 2011/12, ενώ έχει χάσει τους πέντε τελευταίους ευρωπαϊκούς αγώνες εντός έδρας. Έτσι κι αλλιώς πάντως η Μαρσέιγ, μετρώντας 10 παρουσίες στους ομίλους, παραμένει η ομάδα που έχει κατακτήσει (1993) το τρόπαιο στην κορυφαία διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός, για 20η φορά στη φάση των ομίλων, έχασε τους τελευταίους εννέα εκτός έδρας αγώνες στους ομίλους του Champions League, μετά την επιτυχία 1-0 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ τον Οκτώβριο του 2015, τη μία από τις δύο νίκες στα 16 τελευταία παιχνίδια στους ομίλους (1 ισοπαλία και 13 ήττες).

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί για το UCL, πριν από την πρεμιέρα της τρέχουσας σεζόν στα στάδιο “Γ.Καραισκάκης” (1-0 στις 21/10), σε ομίλους τη σεζόν 2011/12. Ο Λούτσο Γκονζάλες σημείωσε το μοναδικό γκολ της Μαρσέιγ στη νίκη στο Φάληρο, ενώ ο Γιάννης Φετφατζίδης έκανε το ίδιο για τον Ολυμπιακό στη Μασσαλία, όταν ο Ματιέ Βαλμπουενά, έπαιξε 71 λεπτά για τη γαλλική ομάδα. Τότε είχε προκριθεί ως 2η η Μαρσέιγ, πίσω από την Άρσεναλ, με δέκα βαθμούς, έναν μπροστά από τον Ολυμπιακό.