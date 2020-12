Κόσμος

Φρίκη: Κρατούσε τον γιο της φυλακισμένο για 28 χρόνια

Συγκλονίζει νέα υπόθεση "Κωσταλέξι". Χωρίς δόντια και γεμάτος με πληγές, ζώντας σε άθλιες συνθήκες βρέθηκε ο 41χρονος πλέον άνδρας...

Οι σουηδικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα την σύλληψη μιας εβδομηντάχρονης μητέρας που είναι ύποπτη ότι κρατούσε φυλακισμένο για 28 χρόνια τον γιο της, ο οποίος βρέθηκε, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, στο διαμέρισμά τους σε προάστιο της Στοκχόλμης, γεμάτος πληγές που είχαν μολυνθεί, υποσιτισμένος και έχοντας χάσει σχεδόν όλα του τα δόντια.

"Η μητέρα είναι ύποπτη για παράνομη στέρηση ελευθερίας και για πρόκληση σωματικής βλάβης", δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Όλα Έστερλινγκ.

Ο γιος, ηλικίας 41 ετών, "βρισκόταν έγκλειστος για πολύ καιρό" στο οικογενειακό διαμέρισμα που βρίσκεται στο Χάνιν, στα προάστια της Στοκχόλμης, πρόσθεσε.

"Ένα μέλος της οικογένειας σήμανε συναγερμό, αφού είδε τον γιο", επιβεβαίωσε η εισαγγελία σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ενώ η εισαγγελέας της Στοκχόλμης Έμα Ούλσον διευκρίνισε ότι αυτός βρέθηκε από το συγγενικό τους πρόσωπο την Κυριακή.

Σύμφωνα με σουηδικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλούνται το μέλος της οικογένειάς του που τον βρήκε, ο άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος πάνω σε μια κουβέρτα στο πάτωμα. Έφερε τραύματα που είχαν μολυνθεί στα πόδια, μπορούσε μόλις και μετά βίας να περπατήσει και να μιλήσει και δεν είχε σχεδόν καθόλου δόντια.α

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές, αλλά διευκρίνισε ότι ο γιος της συλληφθείσας εισήχθη στο νοσοκομείο.

"Τώρα βρίσκεται στο νοσοκομείο (...) Γνωρίζω ότι χρειαζόταν χειρουργείο", σημείωσε παράλληλα η εισαγγελέας Ούλσον.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Expressen και Aftonbladet, η μητέρα του τον κρατούσε έγκλειστο για 28 χρόνια, αφού τον σταμάτησε από το σχολείο σε ηλικία 12 ετών.

"Υπήρχαν ούρα, βρομιά και σκόνη. Μύριζε μούχλα (...) Δεν φαινόταν να έχει καθαρίσει κανείς για χρόνια", δήλωσε το μέλος της οικογένειας που τον βρήκε, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί, στην Expressen.

Σωροί σκουπιδιών επέτρεπαν μετά βίας να προχωρήσει κανείς μέσα στο διαμέρισμα, διηγήθηκε.

"Έχω σοκαριστεί, αηδιάσει, αλλά ταυτοχρόνως νιώθω ανακούφιση. Περίμενα αυτήν την ημέρα εδώ και 20 χρόνια επειδή είχα καταλάβει ότι ήλεγχε τελείως τη ζωή του, αλλά δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό γινόταν σε αυτόν το βαθμό", σημείωσε.

"Είμαι απλώς ευγνώμων που βοηθήθηκε και που θα επιζήσει", κατέληξε το μέλος της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Ούλσον, η 70χρονη αρνείται τις κατηγορίες για παράνομη στέρηση ελευθερίας και πρόκληση σωματικής βλάβης στον γιο της.

Κανένας από τους δύο δεν κατονομάστηκε, ενώ προς το παρόν δεν έχουν δοθεί εξηγήσεις όσον αφορά το λόγο για τον οποίο αυτή κρατούσε τον γιο της αιχμάλωτο. Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με κάποιο μέλος της οικογένειας για να σχολιάσει την είδηση.

Η σουηδική αστυνομία έχει αποκλείσει την πρόσβαση στο διαμέρισμα της οικογένειας και διεξάγει έρευνες. "Διεξάγουμε έρευνες για να βρούμε για πόσο καιρό μπορεί να ήταν φυλακισμένος ο γιος, αλλά υποθέτουμε ότι επρόκειτο για μεγάλη χρονική περίοδο", σημείωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.