Κοινωνία

Μηταράκης: Εντυπωσιακή η μείωση στις μεταναστευτικές ροές προς τα νησιά του Αιγαίου

Αναλυτικά στοιχεία από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την αποσυμφόρηση των νησιών από πρόσφυγες και μετανάστες.

Μειωμένες κατά 92% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, δηλαδή τους μήνες κατά τους οποίους είναι σε ισχύ τα αυξημένα μέτρα επιτήρησης των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων, καταγράφηκαν οι ροές από τα πέντε νησιά του Αιγαίου, το διάστημα Μαρτίου - Νοεμβρίου. Το 2019, από τον Μάρτιο ως τον Νοέμβριο έφτασαν στη χώρα μας 54.306 αιτούντες άσυλο, ενώ το 2020, 4.344.

Τα στοιχεία του Οκτωβρίου δείχνουν μείωση των ροών κατά -99% σε σχέση με πέρυσι (Οκτώβριος 2019: 9.568, Οκτώβριος 2020: 112) και του Νοεμβρίου -97% (Νοέμβριος 2019: 9.112, Νοέμβριος 2020: 267).

Αντιστοίχως, κατά 83% μειώθηκαν, συνολικά στη χώρα, οι ροές στο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2020, σε σύγκριση με το 2019. Το 2019 προσπάθησαν εισέλθουν στην Ελλάδα 57.927 αιτούντες άσυλο, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020, 9.675. Στο σύνολο της χώρας, δηλαδή συμπεριλαμβανομένων και των αφίξεων από τον Έβρο, για το διάστημα Ιανουάριος - Νοέμβριος η μείωση των ροών από το 2019 στο 2020 καταγράφεται στο 79% (2019: 70.684, 2020: 14.904), ενώ για το διάστημα Μάρτιος - Νοέμβριος καταγράφηκε στο 88% (2019: 65.264, 2020: 8.151).

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, δήλωσε: «Η κατακόρυφη μείωση των μεταναστευτικών ροών, στο ίδιο διάστημα που άλλες χώρες καταγράφουν σημαντική αύξηση αποδεικνύει τη συστηματική προσπάθεια της χώρας μας να καταπολεμήσει τα κυκλώματα λαθροδιακινητών. Προσπάθεια που μας επιτρέπει να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακτούμε τον έλεγχο και σχεδιάζουμε με ταχύτερους ρυθμούς την επόμενη φάση της Εθνικής Στρατηγικής 2020-2021 για την ουσιαστική αποσυμφόρηση των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας. Στο μεταναστευτικό, η εικόνα αλλάζει. Δραστικά και ουσιαστικά. Με στοιχεία. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας, με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αξίες. Θερμά συγχαρητήρια στο Λιμενικό Σώμα, την Ελληνική Αστυνομία και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας».