Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γερμανία: αυστηροποιείται το lockdown έως τις γιορτές

Πλαφόν ακόμη και στις οικογενειακές συγκεντρώσεις μέσα στα σπίτια, όπου οι παρευρισκόμενοι δεν μπορούν να είναι περισσότεροι των πέντε, εκτός των παιδιών.

Στα περισσότερα ομοσπονδιακά κρατίδια ισχύουν από τα μεσάνυχτα αυστηρότερα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Έτσι, για παράδειγμα, οι ιδιωτικές συγκεντρώσεις περιορίζονται από δέκα έως το πολύ πέντε άτομα από την ίδια οικογένεια ή από μία μόνο άλλη. Τα παιδιά έως 14 ετών δεν συνυπολογίζονται.

Επίσης, περιορίζεται περισσότερο ο μέγιστος αριθμός πελατών σε μεγάλα καταστήματα, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ. Σε καταστήματα έως 800 τετραγωνικά μέτρα, θα επιτρέπεται να υπάρχει το πολύ ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Στην περίπτωση καταστημάτων που είναι μεγαλύτερα, επιτρέπεται ένα επιπλέον άτομο ανά 20 τετραγωνικά μέτρα στον επιπλέον χώρο.

Το μερικό lockdown που ισχύει από τον Νοέμβριο παρατάθηκε έως τις 20 Δεκεμβρίου. Κλειστά θα παραμείνουν εστιατόρια, θέατρα και χώροι αναψυχής.

Τα μέτρα θα χαλαρώσουν ελαφρώς για τις γιορτές. Από τις 23 Δεκεμβρίου έως την 1η Ιανουαρίου το αργότερο, θα επιτρέπονται συναντήσεις έως δέκα ατόμων. Ωστόσο, παρά τους γενικούς κανόνες, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις σε μεμονωμένα ομοσπονδιακά κρατίδια. Για παράδειγμα, το κρατίδιο του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι επιτρέπεται η συνάθροιση μόνο πέντε ατόμων κατά τη διάρκεια των εορτών.

Όπως και τον Νοέμβριο, τα σχολεία και τα νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά. Συμφωνήθηκε ότι απαιτείται μάσκα σε μεγαλύτερες τάξεις και ανάλογα με τον αριθμό κρουσμάτων κορονοϊού στην κάθε περιοχή. Οι μαθητές που θα βρεθούν θετικοί καθώς επίσης και οι συμμαθητές τους πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα πέντε ημερών. Όποιοι βρεθούν μετά αρνητικοί μπορούν να τερματίσουν την καραντίνα.