Κοινωνία

Lockdown: 1685 πρόστιμα την Δευτέρα - Ποιες ήταν οι κυριότερες παραβάσεις

Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της ΕΛΑΣ για τα μέτρα.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν για τη Δευτέρα 30.11.2020 συνολικά 63.386 ελέγχους και κατέγραψαν 1.685 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 511.250 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μια (1) επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (53.476).

Α. Κυριότερες παραβάσεις

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου.

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε (1) σύλληψη για παράβαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε φυσικό πρόσωπο για διοργάνωση εκδήλωσης σε οικία, στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα με εποχιακά είδη για παραβίαση αναστολής λειτουργίας και 3.000€ στον υπεύθυνο του καταστήματος, στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. δύο (2) πρόστιμα συνολικού ύψους 600€. Το πρώτο σε υπάλληλο υπηρεσίας ταχυμεταφορών για μη χρήση μάσκας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το δεύτερο σε φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής

Γ. Τετραψήφιο 1520

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες εννιακόσιες ενενήντα (3.990) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικαιροποιώντας συνεχώς το επιχειρησιακό τους πλάνο, επικεντρώνοντας την δραστηριότητά τους σε Δήμους της επικράτειας που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.