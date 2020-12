Οικονομία

RND: ύμνοι για το ελληνικό σχέδιο αξιοποίησης των κονδυλιών από το Ταμείο Ανασυγκρότησης

«Λεπτομερές, συγκεκριμένο και πειστικό», χαρακτηρίζεται το ελληνικό σχέδιο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «πρότυπο και για άλλες χώρες της ΕΕ».

«Λεπτομερές, συγκεκριμένο και πειστικό» είναι το ελληνικό σχέδιο για την αξιοποίηση των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανασυγκρότησης για τον κορονοϊό, σύμφωνα με ανταπόκριση του Δικτύου RND από την Αθήνα, υπό τον τίτλο «Ο κορονοϊός ως ευκαιρία: έτσι θέλει η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει τα δισεκατομμύρια της ΕΕ».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ελλάδα θα λάβει περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο. Σχεδιάζει «δε να αξιοποιήσει τα δισεκατομμύρια -και την ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας».

«Ο κορονοϊός έπληξε την Ελλάδα σε μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονική στιγμή. Η χώρα μόλις είχε ξεκινήσει να ανακάμπτει από τη δεκαετή οικονομική κρίση που έφερε τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη ύφεση στην μεταπολεμική περίοδο για τους Έλληνες», αναφέρει το δημοσίευμα και επισημαίνει ότι «το υπάρχον σχέδιο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρότυπο και για άλλες χώρες της ΕΕ».

Άλλωστε, προσθέτει ο συντάκτης, «το σχέδιο είναι λεπτομερές, συγκεκριμένο και πειστικό» και συνεχίζει, «Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώην τραπεζικός επενδύσεων και σύμβουλος στη McKinsey σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα χρήματα στοχευμένα για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα διοχετευτεί σε "πράσινα" έργα, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και στην ψηφιοποίηση.

Η κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα δάνεια από το Ταμείο Ανασυγκρότησης για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περαιτέρω κομβικά σημεία είναι η μεταρρύθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, η οποία μέχρι στιγμής έχει παραμεληθεί στην Ελλάδα, η επιτάχυνση της αρμοδιότητας και η στενότερη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με τη βιομηχανία».

Η κυβέρνηση, τονίζει ο συντάκτης, ελπίζει να δώσει ώθηση στην αύξηση της καινοτομίας και να ανοίξει το δρόμο για μια σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, που είναι και το κλειδί για την απομείωση του υψηλού χρέους. Έτσι οι Έλληνες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την κρίση του κορονοϊού ως ευκαιρία για τη χώρα», καταλήγει το δημοσίευμα.