Κορονοϊός - Βέλγιο: Σεξουαλικά όργια σε πάρτι με 25 άτομα - Ανάμεσα τους και ευρωβουλευτής

Ο ευρωβουλευτής προσπάθησε να διαφύγει, αλλά συνελήφθη. Η Αστυνομία κατέσχεσε ναρκωτικά.

(φωτογραφία αρχείου)

Η Αστυνομία επενέβη για να διαλύσει ένα “πάρτι οργίων” στις Βρυξέλλες, στο οποίο συμμετείχαν 25 άτομα (στην πλειοψηφία τους άνδρες), μεταξύ των οποίων και ένας ευρωβουλευτής, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το πάρτι έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής, σε ένα gay bar στην οδό οδό Rue des Pierres, στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας, όπως επιβεβαίωσε η Εισαγγελία.

Αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ναρκωτικές ουσίες, ενώ ο ευρωβουλευτής (τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δημοσιοποιηθεί) προσπάθησε να διαφύγει και συνελήφθη.

Σε όλους τους συμμετέχοντες επιβλήθηκαν πρόστιμα για την παραβίαση των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού.