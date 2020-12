Τοπικά Νέα

Τραγική κατάληξη στην υπόθεση της εξαφάνισης 47χρονου

Ο άτυχος άντρας είχε εξαφανιστεί στις 15 Νοεμβρίου και το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε εκδώσει Missing Alert.

Με τραγικό τρόπο έκλεισε η υπόθεση της εξαφάνισης του 47χρονου Κωνσταντίνου Κουνατίδη, για τον οποίο το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε εκδώσει Missing Alert πριν από λίγες ημέρες.

Ο άτυχος άντρας που είχε εξαφανιστεί στις 15 Νοεμβρίου, βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης, σε κοντινή απόσταση από το σημείο που είχαν χαθεί τα ίχνη του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

Η αναζήτηση του 47χρονου Κωνσταντίνου Κουνατίδη δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη, καθώς βρέθηκε σήμερα νεκρός στην περιοχή της Κατερίνης, σε κοντινή απόσταση από το σημείο από το οποίο είχε εξαφανιστεί. Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Κωνσταντίνος Κουνατίδης είχε εξαφανιστεί στις 15.11.2020, από την περιοχή της Κατερίνης. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Κουνατίδη στις 16.11.2020, μεσημεριανές ώρες, και προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν συγκατάθεσης των γονιών και της συζύγου του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Κουνατίδη, οι οποίοι έχασαν άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».