Βαρύ πένθος για τον Πρίγκιπα Χάρι

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Πρίγκιπας Χάρι. Έφυγε από την ζωή αγαπημένο του πρόσωπο.

Βαρύ πένθος για τον Πρίγκιπα Χάρι καθώς έφυγε από την ζωή αιφνιδίως η νονά του Celia Vestey σε ηλικία 71 ετών.

Η είδηση του θανάτου δημοσιεύθηκε στην Daily Telegraph. Η λαίδη Vestey ήταν στενή φίλη τόσο της βασίλισσας Ελισάβετ όσο και του πρίγκηπα Καρόλου, ενώ όπως έγινε γνωστό η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ήταν παντρεμένη με τον τρίτο βαρόνο Sam Vestey και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Τον Ουίλιαμ, τον Άρθουρ και τη Μαρία.