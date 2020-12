Πολιτική

Τσαβούσογλου: Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου

“Βολές” από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών και κατά της Γαλλίας.

Μετά την αρχική του εισήγηση στη συνάντηση των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ, κατά την οποία μίλησε για μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και το Αφγανιστάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, προφανώς ενοχλημένος από την τοποθέτηση Αμερικανού ομολόγου του, που προηγήθηκε, καταφέρθηκε εναντίον των ΗΠΑ και της Γαλλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε αιτιάσεις εναντίον της ευρωπαϊκής επιχείρησης “Ειρήνη”, λέγοντας ότι το πρόσφατο περιστατικό δεν έγινε τυχαία λίγο πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια καταφέρθηκε εναντίον των ΗΠΑ, εκφράζοντας τη «λύπη» του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ είναι «εναντίον της Τουρκίας», υποστηρίζουν τις «μαξιμαλιστικές θέσεις Ελλάδας και Κύπρου» και στηρίζουν «τρομοκρατικές οργανώσεις», ενώ είπε ότι η Γερμανία αποτελεί τον μόνο τίμιο διαμεσολαβητή.

Μιλώντας για τη Γαλλία, ο κ. Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι η «γαλλική θέση στη Λιβύη αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη συνοχή της Συμμαχίας».

Κατέληξε την παρέμβαση του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λέγοντας με σαφή εκνευρισμό ότι η ομάδα Μινσκ στο πλαίσιο του ΟΑΣΕ είναι προκατειλημμένη υπέρ της Αρμενίας.