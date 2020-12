Αθλητικά

Στο Περιστέρι ο Μπουρούσης

Ο 37χρονος διεθνής σέντερ επιστρέφει μετά από 3 χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το Περιστέρι ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας με τον Γιάννη Μπουρούση έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο 37χρονος διεθνής σέντερ που επιστρέφει μετά από μία τριετία στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε ειδική αναφορά στον τεχνικό του Περιστερίου, Αργύρη Πεδουλάκη, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό (2016-17).

Ο Γιάννης Μπουρούσης δήλωσε αμέσως μετά την υπογραφή του συμβολαίου του με το Περιστέρι, «Αισθάνομαι πολύ καλά. Από τη στιγμή που ο κόουτς Πεδουλάκης, με τον οποίο είχα άμεση επαφή, καθώς έχουμε συνεργαστεί και στον Παναθηναϊκό, με κάλεσε να έρθω στην ομάδα, δεν το σκέφτηκα και πάρα πολύ για να αποδεχθώ την πρόταση του. Ήθελα να αγωνιστώ για άλλον έναν χρόνο στο υψηλό επίπεδο. Αυτό είναι καθαρά θέμα διάθεσης και αγάπης προς το άθλημα».

Ο 37χρονος σέντερ συμπλήρωσε, «Θέλω να βοηθήσω το Περιστέρι να εκπληρώσει τους στόχους του στις εγχώριες υποχρεώσεις και στο Basketball Champions League. Από την αρχή είδα πως υπάρχει μία πολύ σοβαρή διοίκηση που είναι δίπλα στην ομάδα, γίνεται πολύ καλή δουλειά στο Σύλλογο και όλοι οι παίκτες προσπαθούν για το καλύτερο, δουλεύοντας σκληρά κάθε μέρα στην προπόνηση».