Αποζημίωση από Δήμο για τον θάνατο μικροπωλητή

Αποζημίωση που ξεπερνά τις 164.000 ευρώ θα πληρώσει Δήμος στους συγγενείς για τον θανάσιμο τραυματισμό 57χρονου.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, με την οποία δήμος της Ανατολικής Μακεδονίας υποχρεώθηκε να καταβάλλει αποζημίωση στους συγγενείς 57χρονου υπαίθριου μικροπωλητή, ο οποίος σκοτώθηκε σε υπαίθρια εκδήλωση, όταν ένα μεγάλο κλαδί δένδρου, έπεσε στο κεφάλι του, από ύψος 20 μέτρων. Αναλυτικότερα, ο 57χρονος, το 2009, μαζί με την γυναίκα του είχαν στήσει πάγκο μέσα στον χώρο του δημοτικού πάρκου, καθώς ήταν ημέρα υπαίθριας λαογραφικής εορτής. Όμως, ξαφνικά ένα κλαδί από λεύκη, μήκους 14 μέτρων, κατέπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων το κεφάλι του μικροπολιτή. Μεταφέρθηκε στο κρατικό νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαγνώστηκε κρανιοεγκεφαλική κάκωση και αποφασίστηκε να γίνει η διακομιδή του σε κρατικό νοσοκομείο γειτονικής πόλης, προκειμένου να εξεταστεί από ειδικό νευροχειρούργο. Όμως, κατά τη διακομιδή του απεβίωσε.

Η σύζυγός του, τότε 52 ετών και τα δύο ενήλικα παιδιά του, διεκδίκησαν από τον δήμο αποζημίωση, μέσω των Διοικητικών Δικαστηρίων, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του 57χρονου, οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του δήμου, καθώς δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα συντήρησης των δένδρων, ούτε έκοψε τα επικίνδυνα κλαδιά τους, ενώ παρέλειψε, μέσω των υπαλλήλων του, να διενεργήσει έλεγχο εάν ορισμένα δένδρα και μάλιστα σε χώρο δημοτικού πάρκου, είχαν καταστεί επικίνδυνα και επιρρεπή για σπάσιμο των κλαδιών τους, λόγω σαθρότητας.

Το ΣτΕ επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θράκης, το οποίο έκρινε ότι η αποκοπή του κλαδιού δεν οφειλόταν σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ισχυροί άνεμοι), αλλά «αποκλειστικά στην παράλειψη των αρμοδίων οργάνων του δήμου να προβούν στην συντήρηση του χώρου» του πάρκου που υπήρχε το επίμαχο δένδρο και «την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτροπή ενδεχόμενης πτώσης του δένδρου, ιδίως σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών». Ο δήμος υποστήριξε ότι την ημέρα του θανατηφόρου ατυχήματος επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ισχυρισμό τον οποίο όμως οι εφέτες απέρριψαν.

Παράλληλα, το Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής επιδίκασε ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης, στην σύζυγο 60.000 ευρώ και από 30.000 ευρώ σε κάθε ένα από τα δύο παιδιά του θανόντα, ενώ επιπρόσθετα επιδίκασε στην σύζυγο το ποσό των 44.280 ευρώ, ως αποζημίωση λόγω στέρησης διατροφής (σύνολο 164.280 ευρώ). Σε όλα τα επιδικασθέντα ποσά προστίθενται ο νόμιμος τόκος από την ημέρα κατάθεσης της αγωγής.

Τέλος, από το Τριμελές Εφετείο Θράκης, ο αντιδήμαρχος και υπεύθυνος της διεύθυνσης περιβάλλοντος του δήμου και η αντιδήμαρχος, υπεύθυνη της διεύθυνσης πρασίνου, κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια και τους επιβλήθηκε, αφενός στον πρώτο φυλάκιση 18 μηνών, με τριετή αναστολή, αφετέρου στον δεύτερο φυλάκιση 15 μηνών με τριετή αναστολή.