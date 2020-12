Γερμανία: Συνελήφθη ο οδηγός που σκόρπισε τον θάνατο στο Τρίερ (βίντεο)

Ένα παιδί μεταξύ των νεκρών. Περισσότεροι από 30 περαστικοί παρασύρθηκαν από την “τρελή” πορεία του αυτοκινήτου.

Ένας 51χρονος Γερμανός είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε το μεσημέρι πάνω στο πλήθος σε κεντρικό πεζόδρομο του Τρίερ, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, ενώ τραυμάτισε περισσότερα από 30.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα κίνητρα του δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο ο Δήμαρχος της Πόλης Βόλφραμ Λάιμπε έκανε ήδη λόγο για «αμόκ» από την πλευρά του δράστη.

Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στην τηλεόραση της BILD, το τζιπ είχε αναπτύξει ταχύτητα 70-80 χλμ/ώρα και πλησιάζοντας το πλήθος, συνέχισε να επιταχύνει.

