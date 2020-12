Κοινωνία

Δολοφονία ξενοδόχου στη Σαντορίνη: Συγγενείς και φίλοι μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Ένας 20χρονος, ο οποίος είχε οικονομικές διαφορές μαζί του, τον χτύπησε με λοστό, τον έλουσε με βότκα και του έβαλε φωτιά.​