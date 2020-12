Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Από τη μύτη “χτυπάει” τον εγκέφαλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλυπτική επιστημονική μελέτη, που εξηγεί και την απώλεια γεύσης ή όσφρησης στους ασθενείς με COVID-19.

(φωτογραφία αρχείου)

Του Τάκη Σφυρή

Η “Κερκόπορτα” του ανθρώπινου σώματος για τον κορονοϊό είναι η μύτη. Η αρχή μιας αλήθειας, μέχρι τώρα μισής. Δεν “χτυπάει” το ανοσοποιητικό με “πολιορκητικό κριό” το αναπνευστικό μας σύστημα. Χτυπάει τον εγκέφαλο, όταν κύτταρα του ιού SARS-CoV-2 “κολλήσουν” στη ρινική βλέννα. Από την οδό της βλεννογόνου, μολύνει τους νευρώνες του εγκεφάλου.

Δύο φωτογραφίες πιστοποιούν την έρευνα, που δημοσιεύεται στην εγκυρότατη επιστημονική επιθεώρηση Nature: Την μόλυνση των νευρώνων από τον κορονοϊό.

Την έρευνα υπογράφουν Γερμανοί επιστήμονες. Έκαναν νεκροψίες σε 33 θύματα του κορονοϊού. Εξέτασαν τη βλέννα στο πίσω μέρος της ρινικής κοιλότητας, ακριβώς πάνω από το στόμα. Είναι το σημείο όπου ο φάρυγγας ενώνεται με τη ρινική κοιλότητα. Πήραν ταυτόχρονα δείγματα από τον εγκεφαλικό ιστό. Και διαπίστωσαν γενετικό υλικό του νέου κορονοϊού και στη βλέννα και στον εγκέφαλο.

Από τον εγκέφαλο, λοιπόν, μολύνει τα κύτταρά μας. Και από εκεί ξεκινούν οι νευρολογικές διαταραχές, όπως η απώλεια όσφρησης και γεύσης.

Μένει να διαπιστωθεί, πέρα από κάθε αμφιβολία, πώς μεταφέρεται από τη βλέννα στον εγκέφαλο ο ύπουλος ιός. Η θεωρία που ευσταθεί μέχρι τώρα, είναι ότι μεταδίδεται μέσω των αιμοφόρων αγγείων που συνδέουν το ρινικό σύστημα με το σύστημα του εγκεφάλου.