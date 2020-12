Κόσμος

Ομολόγησε ότι σκότωσε 26 γυναίκες

"Έσπασε" στην ανάκριση και ομολόγησε τις φρικιαστικές του πράξεις."Τις επέλεγα τυχαία", είπε ο καθ' ομολογία κατά συρροή δολοφόνος.

Ο συλληφθείς ως ύποπτος στο Ταταρστάν για τις δολοφονίες 26 ηλικιωμένων γυναικών, τις οποίες διέπραξε σε 12 περιοχές της Ρωσίας, παραδέχθηκε την ενοχή του κατά την διάρκεια της ανάκρισης του, η οποία βιντεοσκοπήθηκε και δόθηκε στην δημοσιότητα από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ την κάθε περίπτωση. Τις επέλεγα τυχαία, ήταν ηλικιωμένες γυναίκες, στην αγορά, έξω από καταστήματα, έβλεπα τις τσάντες τους, τις συνόδευα στο σπίτι τους. Μερικές φορές οι ίδιες με φώναζαν, μερικές φορές προθυμοποιούμουν και παρουσιαζόμουν ως συνεργάτης εταιρείας. Τις έπνιγα. Μου φαινόταν ότι ήταν ένας ήσυχος, γρήγορος, ανώδυνος τρόπος για εκείνες. Τις σκότωνα για να τις ληστέψω. Θα μπορούσα να μην τις σκοτώσω, αλλά δεν το έκανα, όλες τους ήταν ηλικιωμένες», δήλωσε ο δολοφόνος κατά την ανάκριση.