Επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Γκιουλέκα (εικόνες)

Για «άνανδρη επίθεση» μιλά ο βουλευτής της ΝΔ. Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι πέταξαν μπογιές και τρικάκια στα γραφεία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του ΕΟΔΥ/4η Υγειονομική Περιφέρεια.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 6.30 το απόγευμα σε κτίριο επί της οδού Αγίας Σοφίας 46, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στον 5ο όροφο στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του Κ. Γκιουλέκα, ενώ τα άλλα γραφεία βρίσκονται στον 8ο όροφο της ίδιας οικοδομής.

Αστυνομικοί συνέλαβαν επ' αυτοφώρω τα δύο άτομα και εις βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ανήκουν σε αναρχική συλλογικότητα, ενώ τα τρικάκια που πέταξαν αναφέρονται στην «κρατική διαχείριση της πανδημίας».

«Είναι σημαντικό να καταλάβουν κάποιοι ότι στη Δημοκρατία ο διάλογος δεν γίνεται ούτε με κρυμμένα πρόσωπα ούτε με τέτοιου είδους άνανδρες επιθέσεις. Όποιος έχει επιχειρήματα τα λέει στα ίσια και αντιπαρατίθεται. Λυπάμαι πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε» ανέφερε σε δήλωση του στο Grtimes.gr ο Κώστας Γκιουλεκας.

ΝΔ: Κουκουλοφόροι στοχοποίησαν τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Τις επιθέσεις κουκουλοφόρων στα γραφεία του βουλευτή της ΝΔ και της Αρχής Διαφάνειας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε η ΝΔ.

Με ανάρτησή του ο twitter ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης αναφέρει πως οι κουκουλοφοροι στοχοποίησαν τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και τέτοιες πράξεις «δεν μας εκφοβίζουν & δε μας φιμώνουν».

«Για άλλη μια φορά οι κουκουλοφοροι στοχοποίησαν τον κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις στο γραφείο του βουλευτή μας @gioulekaskostas και στα γραφεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τέτοιες πράξεις δεν μας εκφοβίζουν & δε μας φιμώνουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: GRTimes.gr