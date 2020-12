Αθλητικά

Ολυμπιακός: Έχασε από τη Μαρσέιγ, αλλά ελπίζει για Europa League

Οι “ερυθρόλευκοι” γνώρισαν την ήττα στη Μασσαλία και έμειναν εκτός διεκδίκησης της 2ης θέσης του ομίλου.

Ο Ολυμπιακός έβαλε σε περιπέτεια την ευρωπαϊκή προοπτική του για φέτος, χάνοντας στο “Βελοντρόμ” από τη Μαρσέιγ με 2-1 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, αφού ουσιαστικά έκανε “δώρο” τη νίκη στους Γάλλους, που όχι μόνο ήταν η πρώτη φετινή ευρωπαϊκή τους, αλλά έπαψε και το αρνητικό σερί των 13 αγώνων τους στη διοργάνωση.

Η πειραϊκή ομάδα προηγήθηκε στο ημίχρονο, κρατούσε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δύο άτυχες στιγμές των Σισέ και Ραφίνια απέφεραν, με τη συνδρομή του VAR, ισάριθμα πέναλτι για τους Μασσαλούς, με τον Παγιέ να είναι ψύχραιμος και να νικά τον Σα, σκοράροντας τα πρώτα γκολ της Μαρσέιγ στην Ευρώπη για φέτος.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Βίλας Μπόας “έπιασε” τον Ολυμπιακό στους 3 βαθμούς. Ο πρωταθλητής Ελλάδας έχασε οριστικά κάθε ελπίδα για τη δεύτερη θέση και πλέον κυνηγάει την 3η θέση που οδηγεί στο Europa League.

Η καλή εμφάνιση του Μάριου Βρουσάι στο “Κλεάνθης Βικελίδης” οδήγησε τον Μαρτίνς στην απόφαση να του δώσει και την ευρωπαϊκή ευκαιρία, ξεκινώντας τον βασικό στη Μασσαλία, αντί του Μασούρα, κι ο νεαρός είχε τη συνεισφορά του στη διάρκεια του παιχνιδιού.

Η Μαρσέιγ ξεκίνησε με διάθεση να πιέσει, είχε την μπάλα στα πρώτα λεπτά, αλλά οι “ερυθρόλευκοι” δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, αν εξαιρεθεί μια φάση στο 29ο λεπτό, με τον Ρονζιέ να σουτάρει από την περιοχή και να στέλνει την μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός είχε φροντίσει την ανασταλτική λειτουργία του και περίμενε υπομονετικά για την αντεπίθεση, καθώς οι Γάλλοι έδιναν χώρους. Αφού έδωσε την πρώτη “προειδοποιητική βολή” στο 13΄, με την κεφαλιά του Ελ Αραμπί να μπλοκάρει ο Μανταντά, άνοιξε το σκορ στο 33΄.

Στο σημείο εκείνο οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς εκδήλωσαν ωραία επίθεση, ο Φορτούνης έδωσε τον Βρουσάι, εκείνος βρήκε τον Καμαρά και ο Αφρικανός μέσος, με σουτ ασύλληπτο σουτ έξω από την περιοχή, έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με το πρώτο ευρωπαϊκό τέρμα, στην 99η εμφάνισή του με την πειραϊκή ομάδα.

Στο 52ο λεπτό ο Σισέ πήγε άγαρμπα στον Τοβέν μέσα στην περιοχή, ο Μανθάνο έδειξε αρχικά συνέχεια στη φάση αλλά μετά από εξέταση στο VAR καταλόγισε πέναλτι, που εκτέλεσε εύστοχα ο Παγιέ στο 55΄ ισοφαρίζοντας και σημειώνοντας ταυτόχρονα το πρώτο φετινό ευρωπαϊκό γκολ της Μαρσέιγ.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν λοιπόν το γκολ από το… πουθενά, καθώς μέχρι τότε δεν απειλούσαν, ενώ και το μαρκάρισμα δόθηκε εντός περιοχής για εκατοστά. Ακριβώς δηλαδή όπως και στη φάση στο 73΄, όταν ο Ραφίνια βρήκε την μπάλα με το χέρι.

Ύστερα από νέα διαβούλευση με τους διαιτητές του VAR καταλογίστηκε νέο πέναλτι, που μετέτρεψε σε γκολ ο Παγέ για το 2-1 στο 75΄, σε εντελώς οριακή φάση κι έτσι, χωρίς να καταλάβει το πως, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να κυνηγά εντελώς άδοξα, αλλά και χωρίς να έχει κάνει τίποτα επιθετικά στο β΄ ημίχρονο.

Όχι ότι έκανε η Μαρσέιγ πάντως, που έφτασε σε μια ανέλπιστη νίκη… από τα 11 βήματα και με μοναδική αξιόλογη φάση στο δεύτερο ημίχρονο ένα πολύ καλό σουτ του Ζερμέν στο 81΄, που έφυγε ελάχιστα άουτ. Στις καθυστερήσεις ο Ολυμπιακός είχε μια καλή ευκαιρία, όταν σε κεφαλιά του Σουντανί και σουτ στην κίνηση του Σισέ από κοντά, η μπάλα βρήκε στο σώμα του Άλβαρο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μαρσέιγ (Αντρέ Βίλας-Μπόας): Μανταντά, Σακάι, Τσαλέτα, Τσαρ, Άλβαρο, Αμαβί, Ρονζιέ (85΄ Γκέιγ), Καμαρά, Κουζάνς (56΄ Σανσόνς), Τοβέν (90΄ Άκε), Μπενεντέτο (46΄ Ζερμέν), Παγέτ.

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σισέ, Σεμέδο, Χολέμπας, Εμβιλά (79΄ Μασούρας), Καμαρά, Μπουχαλάκης, Βρουσάι (90΄+2 Σουντανί), Φορτούνης, Αραμπί.