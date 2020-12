Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Διασυρμός από τη Βιλερμπάν

Οι “πράσινοι” υπέστησαν βαριά ήττα στη Γαλλία, σε εξ αναβολής αγώνα για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

O Παναθηναϊκός... ξέχασε στην Αθήνα τα αμυντικά και επιθετικά του συστήματα και... μπερδεμένος στο παρκέ έπεσε αμαχητί στη Λυών, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 3-7. Οι “πράσινοι” ηττήθηκαν με το βαρύ 97-73 από τη Βιλερμπάν στο “Αστρομπάλ”, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής στη Euroleague, με τους Γάλλους (3-6) να αποδεικνύουν ότι η νίκη της προηγούμενης εβδομάδας απέναντι στην ισχυρή Μπαρτσελόνα μόνο έκπληξη δεν ήταν.

Ένας “αναιμικός” σε άμυνα και επίθεση Παναθηναϊκός, που μέτρησε 16 λάθη, δεν είχε τύχη απέναντι στη Βιλερμπάν. Στον αντίποδα, οι Γάλλοι τιμώρησαν σε κάθε ευκαιρία την άμυνα ζώνης των “πράσινων” και με 17/24 τρίποντα (!) δεν αισθάνθηκαν σε κανένα σημείο της αναμέτρησης πίεση από το “τριφύλλι”.

“Δήμιοι” του Παναθηναϊκού οι Ντέιβιντ Λάιτι (19π., 2/2τρ.), Ουίλιαμ Χάουαρντ (16π., 4/4τρ.), Νόρις Κόουλ (16π., 4/5τρ.) και Αντουάν Ντιό (10π., 2/3τρ.), ενώ από τους «πράσινους» ο Γιώργος Παπαγιάννης (14π.) ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 44-30, 68-51, 97-73

Βιλερμπάν (Τι Τζέι Πάρκερ): Φρίμαν 8, Καουντί 4, Λακόμπ, Ντιό 10, Φαλ 4, Νουά 8, Μπακό 5, Λάιτι 19, Χάουαρντ 16, Γιαμπουσελέ 7, Κόουλ 16.

Παναθηναϊκός (Γιώργος Βόβορας): Παπαγιάννης 14, Μποχωρίδης 6, Όγκαστ, Παπαπέτρου 4, Κασελάκης 8, Καλαϊτζάκης 2, Φόστερ 2, Νέντοβιτς 10, Γουάιτ 7, Μήτογλου 12, Μπεντίλ 2, Σαντ Ρος 6.