Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Με τη Σελήνη να ανεβάζει την τρίτη πράξη του δράματος μπαίνοντας στον ευαίσθητο Καρκίνο, το δραματικό σήριαλ των συναισθημάτων συνεχίζεται και σήμερα Τετάρτη.

ΚΡΙΟΣ: Ο χώρος του σπιτιού σας σήμερα σας προσφέρει την άνεση της ζεστασιάς, της ασφάλειας και της θαλπωρής για να ξεκουραστείτε μαζί με τα αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειάς σας. Δώστε τον χρόνο που πραγματικά σας χρειάζεται μια μέρα σαν την σημερινή ώστε να απολαύσετε και τον ζεστό χώρο του σπιτιού σας αλλά και τις οικογενειακές σας συζητήσεις. Στα ερωτικά σας καλό θα ήταν να ζήσετε το παραμύθι σας και ίσως βγει αληθινό.

ΤΑΥΡΟΣ: Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ξεχνάμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Στη διάρκεια των χρόνων η ανάμνησή τους παραμένει ζωντανή. Το παρελθόν σας χτυπάει την πόρτα καθώς σήμερα δεν είναι καθόλου παράξενο να συναντήσετε εντελώς τυχαία κάποιον από παλιά αγαπημένο και μη λησμονημένο. Ακούστε αυτό που σκοπεύει να σας πει… Ερωτικές αποκαλύψεις και προτάσεις με καθυστέρηση χρόνου θα μπορούσε να επιφυλάσσει η σημερινή σας μέρα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το παρελθόν και οι όμορφες στιγμές του με το ταίρι σας ζωντανεύει σήμερα δίνοντας την ευκαιρία για μια κίνηση συμφιλίωσης με τον ερωτικό σας σύντροφο. Τα νήματα των συναισθημάτων είναι αρκετά γερά και ίσως θα μπορούσατε να δώσετε μια δεύτερη ή και εκατοστή ευκαιρία ακόμη. Πριν όμως το αποφασίσετε βεβαιωθείτε πως οι υποσχέσεις του θα πραγματοποιηθούν. Στην αντίθετη περίπτωση θα ξαναδείτε το ίδιο έργο…

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Με τη Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο τίποτα δεν θα μπορούσε να πάει λάθος. Είναι μια μέρα εξαιρετική για σας που νοιώθετε την ανάγκη να ταχτοποιήσετε τις εκκρεμότητες του προηγούμενου διαστήματος. Με πολλά πράγματα έχετε τη δυνατότητα να ασχοληθείτε σήμερα και να τα επιλύσετε, διαπιστώνοντας πως η δυναμική σας έχει τη δυνατότητα να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Ερωτικά είστε στα καλύτερά σας και αυτό φαίνεται.

ΛΕΩΝ: Η επικοινωνία σας από σήμερα φαίνεται να ξαναβρίσκει τον ρυθμό της και εσείς νοιώθετε έτοιμοι να εκφράσετε όλα αυτά που σκέφτεστε. Καλό θα ήταν πριν ανοίξετε συζητήσεις σήμερα για τα θέματα που σας αφορούν να δείτε και αν ο συνομιλητής σας έχει την ίδια πρόθεση με σας. Η αλήθεια μερικές φορές πονάει και κάποιοι δεν είναι έτοιμοι για αυτό. Κάποια καινούρια δεδομένα μπαίνουν στα ερωτικά σας που ανατρέπουν τις συνήθειες σας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα σας καλεί σε καινούρια ανοίγματα. Νέοι άνθρωποι και νέες γνωριμίες έρχονται και αυτό δεν μπορεί παρά να σας δώσει μια πνοή αισιοδοξίας καθώς βλέπετε και ακούτε για τρόπους διαχείρισης και συμπεριφορές που ίσως αυτά σας δώσουν νέα στοιχεία για να οργανώσετε τα δικά σας βήματα με μια διαφορετική φιλοσοφία. Το ταίρι σας σήμερα παρατηρεί την αλλαγή της διάθεσή σας, με κάποιες επιφυλάξεις.

ΖΥΓΟΣ: Επαγγελματικές ευκαιρίες υπόσχεται η σημερινή ημέρα και αυτό είναι κάτι που πραγματικά περιμένατε καιρό. Προφανώς θα βγείτε νικητές σήμερα αν δώσετε την απαραίτητη προσοχή σε όσους έχουν να σας προτείνουν κάτι πραγματικά μοναδικό που έρχεται για να αλλάξει την ρουτίνα της καθημερινότητά σας. Τα οικονομικά σας ακολουθούν την ίδια ανοδική πορεία. Στα αισθηματικά σας θα μπορούσατε να βάλετε τέλος σε κάποιες παρανοήσεις που σας δημιουργούν εμπόδια και μεγαλώνουν την απόσταση μεταξύ σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η μέρα σας καλεί σε επικοινωνιακά ανοίγματα και εσείς αρχίζετε ξανά να βρίσκετε το κέφι και την όρεξη για να αρχίσετε να κάνετε σχέδια και όνειρα για το μέλλον. Προφανώς το εφήμερο και το εύκολο δεν σας γοητεύει. Οι απαιτήσεις σας είναι πολλές όπως πολλές είναι και οι δυνάμεις σας. Δώστε σήμερα τον χρόνο σας στην οργάνωση και στον σχεδιασμό και αφήστε την επιμονή σας να ολοκληρώσει τα όνειρά σας. Το ταίρι σας δεν έχει τις ίδιες απόψεις με σας και αυτό δεν σας είναι καθόλου ευχάριστο…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σημερινή μέρα σας βρίσκει λίγο σιωπηλούς χωρίς μεγάλη διάθεση για κοινωνικές συναναστροφές. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών σας έφεραν αντιμέτωπους με τις επιλογές σας. Πολλές από τις συνεργασίες σας αναγκάζονται να εκλείψουν και τα ερωτικά σας βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα. Δεν υπάρχει χρόνος για πισωγυρίσματα και αν κάποιες ιστορίες ερωτικές σάς δηλώνουν ξεκάθαρα το τέλος τους δεν έχετε άλλη επιλογή από το να τις αποχαιρετίσετε και εσείς…

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει στο προσκήνιο των κοινωνικών σας επαφών δίνοντας την ευκαιρία που χρειάζεστε για να αποκαταστήσετε τις σχέσεις με τους ανθρώπους που σχετίζεστε σε καθημερινό επίπεδο. Επωφεληθείτε από τις δυνατότητες της ημέρας κάνοντας διορθωτικές κινήσεις σε αστοχίες λεκτικές των προηγούμενων ημερών. Στα ερωτικά σας το κλίμα είναι ηλεκτρισμένο καθώς το πείσμα και ο εγωισμός επικρατεί και από τις δύο πλευρές χωρίς να αφήνει πολλά περιθώρια για αποκατάσταση…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Εργασιακές ευκαιρίες σας προσφέρει η σημερινή μέρα και θα είναι πραγματικά απίθανο να μην επωφεληθείτε από αυτές. Σήμερα ειδικά η πολύ καλή σας διάθεση δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα στον χώρο της εργασίας και στις επαφές με τους συναδέλφους σας. Αφήστε τη μέρα να σας ανταμείψει με τις ευλογίες της σε όλα τα επίπεδα. Στα ερωτικά σας έχετε πάρει ήδη κάποιες αποφάσεις τις οποίες σήμερα καλείστε να εφαρμόσετε.

ΙΧΘΥΕΣ: Η καλή σας διάθεση είναι δεδομένη σήμερα που η μέρα σας φέρνει κάποιες ειδήσεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες σχετικά με τα επαγγελματικά σας. Καινούργιοι δρόμοι ανοίγονται και αυτό δεν μπορεί παρά να σας ενθουσιάζει καθώς οι ευκαιρίες δίνουν μια νέα πνοή στους στόχους και στα όνειρά σας. Στα αισθηματικά σας έρχονται πληροφορίες που διαλύουν κάθε κρυφή σας σκέψη που σας δημιουργούσε κακή διάθεση από τις άσχημες επιπτώσεις των υποψιών σας.

Πηγή: astrologos.gr