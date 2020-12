Κόσμος

Γερμανία: μεθυσμένος ο οδηγός που σκόρπισε τον θάνατο στο Τρίερ

Ένα βρέφος εννέα μηνών μεταξύ των νεκρών. Ο οδηγός, επί τέσσερα λεπτά, έκανε ζιγκ-ζαγκ καταδιώκοντας πεζούς σε διαδρομή ενός χιλιομέτρου.

Πέντε νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος εννέα μηνών, και 15 τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός που έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος ανθρώπων στον κεντρικό πεζόδρομο της πόλης Τρίερ, στη Ρηνανία - Παλατινάτο, κοντά στα σύνορα της Γερμανίας με το Λουξεμβούργο.

Ο οδηγός, Γερμανός 51 ετών, κάτοικος της πόλης, βρισκόταν, όπως έδειξαν οι πρώτες εξετάσεις, υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, κατηύθυνε το αυτοκίνητό στο τιμόνι του οποίου βρισκόταν, SUV μάρκας Range Rover, προς τους πεζούς, με ταχύτητα 70-80 χλμ./ώρα, την οποία δεν ανέκοψε. Επί τέσσερα λεπτά έκανε μάλιστα ζιγκ-ζαγκ καταδιώκοντας πεζούς σε διαδρομή ενός χιλιομέτρου, μέχρι την Porta Nigra, το κεντρικό ρωμαϊκό μνημείο της πόλης. Πλήθος κόσμου συνέρρεε στο σημείο ως αργά χθες βράδυ για να τιμήσει τα θύματα της επίθεσης.

Όπως ανέφερε συντετριμμένος Βόλφραμ Λάιμπε, ο δήμαρχος του Τρίερ, το πιθανότερο είναι ότι δεν επρόκειτο για επίθεση με πολιτικό, τρομοκρατικό ή θρησκευτικό κίνητρο. Ωστόσο, είναι άγνωστο αν ο δράστης, ο οποίος συνελήφθη αμέσως, είναι σε θέση να δώσει εξηγήσεις. «Είναι η πιο μαύρη μέρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Θέλω να μάθω γιατί κάποιος θα έκανε κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω απάντηση», δήλωσε ο κ. Λάιμπε, καθώς ο δράστης δείχνει σημάδια ψυχικής διαταραχής. Τις τελευταίες ημέρες είχε εγκαταλείψει το σπίτι του και κοιμόταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε δανειστεί.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Εισαγγελέας Πέτερ Φρίτσεν δήλωσε ότι ο 51χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι θα ζητηθεί η κράτησή του σε ψυχιατρικό κέντρο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να λογοδοτήσει. Εκτός από το βρέφος, τραγικό θάνατο βρήκαν τρεις γυναίκες, 25, 52 και 73 ετών, καθώς κι ένας άντρας 45 ετών, όλοι τους κάτοικοι του Τρίερ. Η μητέρα του βρέφους νοσηλεύεται τραυματισμένη.

Την οδύνη της για την επίθεση εξέφρασε η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ: «Τα νέα από το Τρίερ με λυπούν βαθιά. Συμπάσχω με τις οικογένειες εκείνων που έχασαν τη ζωή τους τόσο απότομα και τόσο βίαια. Η σκέψη μου επίσης βρίσκεται στους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, σε κάποιες περιπτώσεις πολύ σοβαρά και τους εύχομαι δύναμη», δήλωσε.