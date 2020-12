Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: “κλείδωσε” η παράταση - τα σενάρια για σχολεία, εστίαση, λιανεμπόριο

Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τον οδικό χάρτη των γιορτών. Την Πέμπτη οι αποφάσεις για τα σχολεία. Ποια σενάρια προκρίνονται για την εστίαση και τα μικρά καταστήματα.

Έως την Παρασκευή αναμένεται να "ξεκλειδώσει" το κυβερνητικό σχέδιο για τη σταδιακή άρση του lockdown και να ξεκαθαρίσει ο οδικός χάρτης για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όλα συνηγορούν σε μια μικρή παράταση των μέτρων, έως και τις 14 Δεκεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσει η σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς. Άγνωστο προς το παρόν παραμένει αν θα ανοίξουν τα σχολεία, ενώ συνεχίζεται το "θρίλερ" με την εστίαση.

Το μόνο πάντως που φαίνεται να έχει "κλειδώσει" έως τώρα είναι η παράταση του lockdown. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τον οδικό χάρτη των γιορτών. Η κυβέρνηση δεν θέλει να μιλά με ημερομηνίες, αλλά με δεδομένα γι αυτό έως την Πέμπτη αναμένονται τα στοιχεία και οι προτάσεις των ειδικών.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό, προβλέπεται σταδιακό άνοιγμα ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Την Πέμπτη η Νίκη Κεραμέως, σε τηλεδιάσκεψη με τους λοιμωξιολόγους, θα έχει στα χέρια της όλα τα στοιχεία. Οι ειδικοί φαίνεται πως είναι διχασμένοι για το εάν πρέπει να ανοίξουν τα δημοτικά στις 14 Δεκεμβρίου και φαίνεται πως προκρίνεται το σενάριο να ανοίξουν μετά τις γιορτές.

Σε δυο φάσεις θα ανοίξει το λιανεμπόριο: πρώτα τα μικρά κατάστημα και μία εβδομάδα μετά τα πολυκαταστήματα. Η εστίαση θα είναι ο τελευταίος κλάδος που θα συζητηθεί. Εάν ανοίξει θα είναι μετά της 21 Δεκεμβρίου με αυστηρούς όρους και κανόνες. Ο αριθμός των διασωληνωμένων εξάλλου δεν αφήνει πολλά περιθώρια.