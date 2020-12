Αθλητικά

Στεφανί Φραπάρ: η πρώτη γυναίκα διαιτητής στο Champions League

Η 36χρονη έγινε πέρυσι η πρώτη που «σφύριξε» σε τελικό ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ανδρών.

Η Στεφανί Φραπάρ συνεχίζει να γράφει ιστορία στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά γήπεδα, καθώς ο ορισμός της από την UEFA για να διευθύνει τη σημερινή συνάντηση της Γιουβέντους με τη Ντιναμό Κιέβου, την καθιστά την πρώτη γυναίκα διαιτητή σε αγώνα Champions League.

Η 36χρονη έγινε πέρυσι η πρώτη που «σφύριξε» σε τελικό ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης ανδρών, διευθύνοντας την αναμέτρηση του ευρωπαϊκού Super Cup, μεταξύ της Λίβερπουλ και της Τσέλσι.

Τον Απρίλιο του 2019 έγινε η πρώτη Γαλλίδα διαιτητής στη Ligue 1, «σφυρίζοντας» στον αγώνα Αμιάν–Στρασμπούρ, ενώ την ίδια χρονιά ορίστηκε να διευθύνει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών, μεταξύ των ΗΠΑ και της Ολλανδίας.