Κόσμος

Σομαλία: μαίνεται ο εμφύλιος με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες μέρες

Σκληρές μάχες μεταξύ στρατιωτικών, πολιτών και τζιχαντιστών. Φόβοι ότι η κατάσταση θα γίνει χειρότερη αν αποχωρήσουν τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στην περιοχή.

Στις μάχες που ξέσπασαν αυτή την εβδομάδα ανάμεσα σε πολίτες, στρατιωτικούς και μέλη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Σεμπάμπ στο κεντρικό τμήμα της Σομαλίας έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 66 άνθρωποι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη.

Ο νεότερος απολογισμός συμπεριλαμβάνει 51 μαχητές της Σεμπάμπ. Τα υπόλοιπα 15 θύματα ήταν στελέχη των ένοπλων δυνάμεων και οπλισμένοι πολίτες.

Σύμφωνα με τις αρχές, πέντε τζιχαντιστές έπεσαν στα χέρια των κυβερνητικών δυνάμεων ζωντανοί.

Η Σεμπάμπ, η οποία ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, εξαπολύει συχνά επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων, κυβερνητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, αλλά και αμάχων. Οι μάχες ξέσπασαν τη Δευτέρα, όταν μέλη της επιτέθηκαν στην περιοχή Μπα’αντέιν, στην περιφέρεια Μούντουγκ.

Μέλη της Σεμπάμπ στο μεταξύ επεδείκνυαν χθες στρατιωτικά οχήματα που απέσπασαν στις μάχες. Προχθές Δευτέρα, η τζιχαντιστική οργάνωση ισχυρίστηκε ότι πολεμιστές της σκότωσαν 53 φιλοκυβερνητικούς παραστρατιωτικούς.

Η Σεμπάμπ πολεμά εδώ και δεκαετίες με σκοπό να καταλάβει όλη τη χώρα. Έχει στα χέρια της μεγάλα τμήματα νότιων και κεντρικών περιοχών της Σομαλίας. Δυνάμεις της Αφρικανικής Ένωσης και των ΗΠΑ υποστηρίζουν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Μογκαντίσου.

Έχουν εκφραστεί ανησυχίες μετά τα δημοσιεύματα κατά τα οποία ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων που είναι ανεπτυγμένες στη Σομαλία προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο τον επόμενο μήνα.