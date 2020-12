Οικονομία

Πρόγραμμα Γέφυρα: τα “βήματα” για την επιδότηση των “κόκκινων” δανείων

Χιλιάδες αιτήσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Σε ποιες περιπτώσεις θα διακόπτεται η επιδότηση από το κράτος.

Αν και το Κράτος ξεκίνησε την καταβολή έως και του 90% των μηνιαίων δόσεων των δανείων με υποθήκη την α΄ κατοικία για ενήμερους δανειολήπτες για διάστημα 9 μηνών, αρκετές χιλιάδες αιτήσεις βρίσκονται ακόμα σε «εκκρεμότητα» είτε γιατί το δάνειο είναι «κόκκινο» είτε γιατί βρίσκεται σε αναστολή πληρωμών.

Ειδικά για τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί, τα βήματα που χρειάζονται να γίνουν για ένα δάνειο που κρίνεται επιλέξιμο πριν ξεκινήσει η επιδότηση από το Δημόσιο είναι:

ο αιτών θα πρέπει πρώτα να έρθει σε συμφωνία με την τράπεζα ή άλλον χρηματοδοτικό φορέα προκειμένου να ρυθμιστεί το δάνειο

η τράπεζα καλεί τον οφειλέτη για να συμφωνήσουν σε μια κοινά αποδεκτή αναδιάρθρωση του δανείου.

ο οφειλέτης θα πρέπει να προσκομίσει τα έγγραφα που θα ζητηθούν εντός 15 ημερών. Μετά την κοινοποίηση της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του δανείου, ο οφειλέτης έχει περιθώριο 15 ημέρες από την πρόταση για την αποδεχθεί ή όχι.

αν υπάρξει συμφωνία τότε η τράπεζα αποστέλλει σχετική ενημέρωση στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με το ποσό της μηνιαίας δόσης προκειμένου να ξεκινήσει να καταβάλλεται η συνεισφορά του Δημοσίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιδότηση από το Δημόσιο καταβάλλεται σε ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς οι οποίοι πιστώνονται σε μηνιαία βάση.

Διακοπή της επιδότησης

Αν κατά τη διάρκεια των 9 μηνών που διαρκεί η επιδότηση διαπιστωθεί ότι

η αίτηση είναι ψευδής ή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή του ποσού που τον βαρύνει ή δεν παρέχει πρόσβαση στα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η επιλεξιμότητά του και δεν παρέχει τις πληροφορίες που ζητούνται από το Δημόσιο

τότε διακόπτεται η επιδότηση.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτη φάση το Δημόσιο προχώρησε στην πίστωση 9,9 εκατ. ευρώ σε 42.449 δάνεια.

Παράλληλα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υποβολή νέων αιτήσεων από τους δανειολήπτες των οποίων η αίτηση για υπαγωγή στο Ν. Κατσέλη εκκρεμεί προκειμένου να επισπευθεί η εκδίκαση τους σε πρώτο βαθμό μέσα στο 2021.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερες από 42.000 αιτήσεις εκκρεμούν στα πρωτοβάθμια δικαστήρια με δικάσιμο έως και το 2032. Με την εκδίκαση όλων των υποθέσεων εντός του νέου έτους και δεδομένου ότι διατηρείται το δικαίωμα έφεσης για τους αιτούντες, οι τελεσίδικες αποφάσεις αναμένονται το 2025-2027.