Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε Κομοτηνή και Καβάλα στελέχη της ΕΑΔ

Θα πραγματοποιηθεί σειρά συσκέψεων με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών με κομβικό ρόλο στον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2.

Στην Κομοτηνή και στην Καβάλα θα βρεθούν σήμερα ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) Άγγελος Μπίνης και η προϊσταμένη της Π.Υ. της ΕΑΔ στις Σέρρες Σωτηρία Παπαδοπούλου, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων με τις τοπικές αρχές για τη βελτίωση του συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων και υπηρεσιών με κομβικό ρόλο στον περιορισμό της διασποράς του SARS-CoV-2.

Θα πραγματοποιηθεί σειρά συσκέψεων με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, την εκτελεστική γραμματέα της περιφέρειας, Ζωή Κοσμίδου, τους προϊσταμένους της γενικής διεύθυνσης δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας, Λουκά Γεωργίου, και της γενικής διεύθυνσης ανάπτυξης, Παντελή Δελίδη, τη γενική γραμματέα του δήμου Κομοτηνής, Μαρία Σοφιανού και την προϊσταμένη του Σ.ΕΠ.Ε. Κομοτηνής, Μαρίας Φωτιάδου.

Στη σύσκεψη θα συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης οι αντιπεριφερειάρχες Π.Ε. Ξάνθης Νίκος Ευφραιμίδης, και Π.Ε. Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς, με τους προϊσταμένους των αρμόδιων υπηρεσιών των περιφερειακών ενοτήτων. Αντίστοιχη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα και με τον δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη και τα στελέχη των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ε.Α.Δ στην κοινή προσπάθεια για την εντατικοποίηση των ελέγχων κεντρικός είναι ο ρόλος της ελληνικής αστυνομίας και των δυνάμεων που αναπτύσσουν για τον περιορισμό της πανδημίας οι αστυνομικές διευθύνσεις Ροδόπης, Καβάλας, Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης.