Υγεία - Περιβάλλον

Τούντας για κορονοϊό στον ΑΝΤ1: έως και 100.000 τα ενεργά κρούσματα στη χώρα μας! (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, τόνισε ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι πολύ πιο μεγάλο από το πρώτο και εξήγησε τους λόγους.