Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα στην Πολεμική Αεροπορία

Σε ποιο στρατόπεδο εμφανίστηκαν τα κρούσματα, κυρίως σε νεοσύλλεκτους.

Συναγερμός έχει σημάνει στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, καθώς στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης στην Τρίπολη, έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 50 κρούσματα κορονοϊού, που αφορούν στην πλειοψηφία τους σε νεοσύλλεκτους.

Πρόκειται για σμηνίτες της τελευταίας ΕΣΣΟ που παρουσιάστηκε στις 16 Νοεμβρίου.