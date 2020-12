Οικονομία

ΔΕΗ: μεγάλες εκπτώσεις και παροχές στους πελάτες της

Τα μέτρα που είχαν ληφθεί για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της πανδημίας παρατείνονται και διευρύνονται.

Η ΔΕΗ διατηρεί και επεκτείνει τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού μέχρι και το τέλος της χρονιάς.

Στην σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, επισημαίνεται ότι «ο Covid19 έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Αλλά πολύ περισσότερο την καθημερινότητα πολλών από εμάς που έχουν πληγεί από τα μέτρα περιορισμού του ιού, τα οποία περιορίζουν και το εισόδημά μας.

Η ΔΕΗ, από την αρχή της πανδημίας, ανταποκρίθηκε αμέσως και εφάρμοσε οικονομικά μέτρα για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης. Τώρα, από την 1η Οκτωβρίου, επαναφέρει και επεκτείνει εκ νέου τα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης που είχε λάβει».

Έτσι, έως τις 31 Δεκεμβρίου, η ΔΕΗ προσφέρει:

Δωρεάν πάγιο για όλους τους πελάτες χαμηλής τάσης, νοικοκυριά και επαγγελματίες.

Έκπτωση 8% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις χαμηλής τάσης με κατανάλωση πάνω από 2.000 kWh.

Επιπλέον έκπτωση 8% στους ευάλωτους πελάτες: Ηλικιωμένους άνω των 70 ετών και σε άτομα σε μηχανική υποστήριξη, που δεν εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Κατάργηση της κλιμακωτής χρέωσης, για να μην ανησυχεί ο πελάτης που περνάει περισσότερες ώρες στο σπίτι.

Και 10 € έκπτωση για όλους τους πελάτες e-bill, παλαιούς και νέους, που λαμβάνουν ηλεκτρονικά τον λογαριασμό τους.

Αλλά και έως τις 31 Δεκεμβρίου προσφέρει 100 € έκπτωση στον πρώτο λογαριασμό του νέου βασικού οικιακού προγράμματος ηλεκτρικής ενέργειας «ΔΕΗ myHome Enter».

Επιπλέον, η ΔΕΗ προσφέρει τρόπους εξυπηρέτησης που βοηθούν στη διασφάλιση της ασφάλειας των πελατών:

74 καταστήματα λειτουργούν και με Ραντεβού. Οι πελάτες κλείνουν το ραντεβού τους στο appointment.dei.gr και εξυπηρετούνται στην ώρα που θέλουν, χωρίς αναμονή και χωρίς συνωστισμό στα καταστήματα τα οποία τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 800 900 1000, για ό,τι χρειάζονται όλοι οι πελάτες.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται και ψηφιακά, στο dei.gr

«Με αυτές τις κινήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει έμπρακτα τη στήριξή της σε αυτούς που την χρειάζονται τώρα, περισσότερο από ποτέ, δίνοντας μία ανάσα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες για να προχωρήσουν μαζί σε ένα ασφαλές μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΔΕΗ στο δελτίο Τύπου της.