Εστίαση: επιδότηση σε επιχειρήσεις για εξωτερική θέρμανση

Η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ. Ποιους επιχειρηματίες αφορά. Πότε ξεκινά η δράση.

Έως 5000 ευρώ θα λάβουν οι επιχειρηματίες της εστίασης, ώστε να προμηθευτούν θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η δράση θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ, θα υλοποιηθεί μέσω ΕΣΠΑ και η δημόσια χρηματοδότηση θα καλύπτει μέρος του κόστους για την απόκτηση θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρική, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομη/μεμονωμένη, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η δράση που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και να διαρκέσει 2 μήνες, θα επιχορηγεί την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου ή παραχωρημένου με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων, δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων.

Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 1η Φεβρουαρίου του 2020 και μετά αλλά και πριν την έγκριση της δημοσίευση της πρόσκλησης, θα καλύπτεται από αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο "ενιαίας επιχείρησης") από τη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει ή θα λάβει δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη σε κυλιόμενη βάση, δεν δύναται να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών).

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε το σύνολο της επιδότησης να είναι ακατάσχετο.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για ενίσχυση είναι οι:

56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.