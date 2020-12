Κοινωνία

Λέσβος: Ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες και πρόσφυγες

Σύμφωνα με τον Μηταράκη υπάρχουν νεκροί, ενώ μια τουρκική ακταιωρός που εντόπισε τους ναυαγούς στη θάλασσα, τους εγκατέλειψε.

Φωτογραφία αρχείου

Δυο γυναίκες, περίπου 20 ετών, αγνοούνται από το σημερινό ναυάγιο βάρκας με πρόσφυγες και μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή του Παληού Μανταμάδου στη βορειοανατολική Λέσβο. Από σκάφη του Λιμενικού Σώματος και της Frontex διασώθηκαν συνολικά 32 άτομα, 15 άνδρες, 14 γυναίκες και τρία παιδιά όλοι σομαλικής καταγωγής. Στο σύνολο τους μεταφέρθηκαν στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού της Μυτιλήνης και από εκεί στη δομή της καραντίνας στον προσωρινό καταυλισμό του Καρά Τεπέ της Μυτιλήνης.

Με δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αναφορικά με το ναυάγιο εκφράζει τη λύπη του «για το ναυάγιο σήμερα στη Λέσβο και την απώλεια ανθρώπινων ζωών, παρά την άμεση επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος, που διέσωσε 32 επιβαίνοντες, στη μοιραία βάρκα».

Και συνεχίζει ο κ. Μηταράκης «δείχνοντας» την Τουρκία ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί:

«Είναι αδιανόητο να επιτρέπεται να προσπαθούν να διασχίσουν το Αιγαίο φουσκωτές βάρκες που δεν πληρούν καμία προϋπόθεση ασφαλείας και οδηγούνται από ανθρώπους χωρίς άδεια και γνώση των κανόνων της θάλασσας. Εκείνοι που το επιτρέπουν, πέραν του ότι παραβιάζουν την Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας, βάζουν, δυστυχώς εν γνώσει τους, σε μεγάλο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

Σύμφωνα με τον υπουργό «προκύπτει από τις καταθέσεις των διασωθέντων ότι τουρκική ακταιωρός που τους εντόπισε -μετά από κλήση της βάρκας στον αριθμό εκτάκτου ανάγκης- δεν τους παρείχε βοήθεια, δεν τους διέσωσε αλλά τους επέτρεψε να διασχίσουν παράτυπα τα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Με την ίδια δήλωσή του ο κ. Μηταράκης αναφέρεται και «στις ΜΚΟ που συμβάλλουν σε αυτές τις διαδρομές, και πρέπει συναισθανόμενες τον πραγματικό τους ρόλο, να σταματήσουν άμεσα να συμβάλουν, άθελα τους ίσως, στην απώλεια ανθρώπων».

Και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου καταλήγει: «Η διεθνής κοινότητα οφείλει, με καίριες και αυστηρές παρεμβάσεις, να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον πλήρη τερματισμό των παράτυπων διαδρομών των λαθροδιακινητών».