Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: πανηγυρική διάψευση ισχυρισμών του Πρωθυπουργού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Ένας - ένας οι "γαλάζιοι" αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης, διαχωρίζουν την θέση τους από την κυβέρνηση», υποστηρίζει ο Νικολαΐδης.

Για «πανηγυρική διάψευση» των ισχυρισμών του πρωθυπουργού, όπως αναφέρει, ότι «δεν υπήρξαν αρκετές φωνές που να ζητούσαν lockdown νωρίτερα», κάνει λόγο ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης, τονίζοντας ότι λίγες μέρες μετά τη δήλωση αυτή «ένας- ένας οι "γαλάζιοι" αυτοδιοικητικοί της Θεσσαλονίκης, διαχωρίζουν την θέση τους από την κυβέρνηση».

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει σε δήλωσή του πως «σε χθεσινή του συνέντευξη ο κ. Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), αποκάλυψε πως στην κρίσιμη σύσκεψη των αυτοδιοικητικών στις 22 Οκτωβρίου, υπήρξε ομόφωνη εισήγηση για lockdown και απαγόρευση εκδηλώσεων και μετακίνησης κατά το τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου. «Η συνέχεια είναι δυστυχώς γνωστή», σχολιάζει και προσθέτει πως «τα διαγγέλματα και τα επικοινωνιακά τρικ δεν αδειάζουν τα κρεβάτια των ΜΕΘ, ούτε προστατεύουν την δημόσια υγεία».

«Ήρθε ο καιρός για τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει τις ευθύνες των χειρισμών του, ως πρωθυπουργός της χώρας», δηλώνει ο κ. Νικολαΐδης.