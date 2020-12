Life

“Η Φαμίλια”: δύσκολες ερωτήσεις στο επεισόδιο της Τετάρτης (εικόνες)

Ένα ζευγάρι, τέσσερα παιδιά, δύο πεθερές, δύο κολλητοί φίλοι... Γι’ αυτή την εξίσωση δεν χρειάζεται μαθηματικός αλλά… ψυχολόγος! Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης;

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται απόψε στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

«Δύσκολες ερωτήσεις»

Τι θα γίνει όταν ο μικρός Γιώργος ρωτήσει τους ανυποψίαστους γονείς του τι συμβαίνει όταν πεθαίνουμε; Μέχρι πού θα φτάσουν ο Γιάννης και η Μαίρη για να αποφύγουν αυτό το ερώτημα; Και όταν δουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν, τι θα κάνουν για να του δώσουν οι ίδιοι τη «σωστή» απάντηση και όχι όλοι οι άλλοι, που θα προσπαθήσουν να το κάνουν; Πόσο ψάξιμο θέλει μια τέτοια ερώτηση; Μήπως υπάρχουν κι άλλες πολλές δύσκολες ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά; Τι κάνουμε τότε;

GUEST: ΖΕΡΟΜ ΚΑΛΟΥΤΑ - ΧΡΥΣΑ ΚΛΟΥΒΑ

