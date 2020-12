Κόσμος

Interpol: το οργανωμένο έγκλημα βάζει στο στόχαστρο του τα εμβόλια για τον κορονοϊό!

Ο ΓΓ της Interpol υπογραμμίζει μεταξύ άλλων, ότι εγκληματικές οργανώσεις θα επιδιώξουν να πουλήσουν πλαστά εμβόλια.

Η Interpol προειδοποιεί ότι δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος είναι πιθανόν να βάλουν στόχο τα εμβόλια κατά της Covid-19, καθώς και ότι θα επιδιώξουν να πουλήσουν πλαστά εμβόλια.

Η Interpol εξέδωσε σήμερα παγκόσμιο συναγερμό προς τις 194 χώρες μέλη, προειδοποιώντας τις να προετοιμασθούν για επιθέσεις δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος στα εμβόλια, επιθέσεις τόσο φυσικές, όσο και online.

«Καθώς οι κυβερνήσεις ετοιμάζονται για την διανομή των εμβολίων, εγκληματικές οργανώσεις σχεδιάζουν να διεισδύσουν και να διαταράξουν τις αλυσίδες τροφοδοσίας. Τα εγκληματικά δίκτυα θα στοχεύσουν επίσης ανυποψίαστους πολίτες μέσω πλαστών ιστότοπων και ψευδών θεραπειών, θέτοντας σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία τους, ακόμη και για την ζωή τους», προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας της Interpol Γιούργκεν Στοκ.