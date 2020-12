Οικονομία

Τσιάρας: τι πρέπει να κάνουν οι δανειολήπτες του “Νόμου Κατσέλη” για να προστατευτούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτο βήμα η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).

Να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού στην ειδική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματά τους κάλεσε τους αδύναμους δανειολήπτες του «νόμου Κατσέλη» ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στην ΕΡΤ1, ανάφερε ότι βρίσκεται, ήδη από χθες σε πλήρη λειτουργία, η πλατφόρμα για την επίσπευση εκδίκασης των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 («νόμος Κατσέλη»), ενώ επισήμανε ότι σχεδιάστηκε για να είναι πλήρως λειτουργική και απόλυτα φιλική για τον χρήστη. Παράλληλα, κάλεσε τους αδύναμους δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 3869/2010 να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τον επαναπροσδιορισμό της υπόθεσής τους στην ειδική πλατφόρμα, προκειμένου να προστατευθούν πλήρως τα δικαιώματά τους.

Όπως επισήμανε ο κ. Τσιάρας «δεν συντρέχουν λόγοι αναστολής της προθεσμίας της αίτησης του ν. 4745/2020, καθώς η αίτηση επαναπροσδιορισμού διεξάγεται ηλεκτρονικά», για να προσθέσει: «Επομένως, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των διαδίκων ή των δικηγόρων τους και δεν διακυβεύεται η δημόσια υγεία»

Σχετικά με την ανάγκη συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συλλέγονται αυτόματα από την πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη διευκόλυνση των δανειοληπτών. Μάλιστα, διευκρίνισε ότι οι άλλες προθεσμίες του νόμου και, ιδίως, οι προθεσμίες κατάθεσης προτάσεων του άρθρου 4Η του ν. 4745/2020, εντός των οποίων πρέπει οι αιτούντες να προσκομίσουν τα αναφερόμενα σε αυτό έγγραφα, αναστέλλονται όπως και όλες οι άλλες νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες, λόγω της πανδημίας.

Παράλληλα, απαντώντας στις σχετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι η ανάγκη επίσπευσης εκδίκασης των υποθέσεων του «νόμου Κατσέλη» αποτελεί υποχρέωση της χώρας που αναλήφθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και προσέθεσε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να διασφαλίσουμε την εικόνα και την αξιοπιστία της χώρας».

Ακόμη, υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο του 2019 εκκρεμούσαν περισσότερες από 100.000 υποθέσεις του «νόμου Κατσέλη» ενώπιον των Ειρηνοδικείων όλης της Επικράτειας και «με τις ρυθμίσεις του ν. 4745/2020 επιδιώκουμε να οριστικοποιηθεί το δίχτυ προστασίας για τους αδύναμους δανειολήπτες», ενώ είναι ευκαιρία να εκκαθαριστούν τα υπερφορτωμένα πινάκια από όσους έχουν ήδη έρθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές.

Τέλος, ο υπουργός Δικαιοσύνης επεσήμανε ότι οι μόνοι που φοβούνται τις διατάξεις του νόμου 4745/2020 που ψήφισε η σημερινή κυβέρνηση είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι είχαν κρυφτεί στις ευεργετικές διατάξεις του «νόμου Κατσέλη», αποβλέποντας σε μια μακρινή δικάσιμο.