Χριστούγεννα στο Ουίνδσορ μετά από 30 χρόνια για την βασίλισσα Ελισάβετ και τον πρίγκιπα Φίλιππο

Λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος θα περάσουν φέτος τα Χριστούγεννα «ήρεμα» στο κάστρο του Ουίνδσορ, για πρώτη φορά τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια, ανακοίνωσε σήμερα το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το βασιλικό ζεύγος περνά παραδοσιακά τις γιορτές στο τέλος του έτους στην κατοικία του στο Σάντρινγκχαμ, στο Νόρφολκ (ανατολική Αγγλία), μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας.

Όμως, μπροστά στην υγειονομική κατάσταση, η 94χρονη βασίλισσα και ο 99χρονος σύζυγός της, με εύθραυστη υγεία, αποφάσισαν να παραμείνουν στην κατοικία τους, που βρίσκεται στα περίχωρα του Λονδίνου.

«Έχοντας εξετάσει όλες τις συστάσεις των ειδικών, η βασίλισσα και ο δούκας του Εδιμβούργου αποφάσισαν να περάσουν φέτος τα Χριστούγεννα ήρεμα στο Ουίνδσορ», ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος τύπου των βασιλικών ανακτόρων.

Με περισσότερους από 59.000 νεκρούς και 1,5 εκατομμύρια κρούσματα, η Βρετανία είναι η πλέον πληγείσα χώρα της Ευρώπης από την πανδημία.

Η υγεία του πρίγκιπα Φιλίππου, που έκλεισε τα 99 τον Ιούνιο, είναι εύθραυστη. Τον Δεκέμβριο του 2019 είχε νοσηλευτεί 4 ημέρες σε νοσοκομεία του Λονδίνου λόγω «υφιστάμενων προβλημάτων υγείας».

Το παλάτι του Μπάκιγχαμ δεν διευκρίνισε εάν η υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, ιδίως τα παιδιά και τα εγγόνια της Ελισάβετ, θα πάνε στο Ουίνδσορ.