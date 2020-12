Κοινωνία

Τον έπιασαν την ώρα που επίθεσης με μαχαίρι

Αστυνομικοί εντόπισαν την ώρα της περιπολίας τους, ένα άντρα να επιτίθεται με μαχαίρι στο θύμα του. Ο δράστης έστρεψε το όπλο του και στους αστυνομικούς.

Περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών έκαναν περιπολία στην οδό Χαλκοκονδύλη, όταν είδαν έναν άνδρα να τραυματίζει με μαχαίρι έναν δεύτερο, στο χέρι.

Οι αστυνομικοί έτρεξαν για να συλλάβουν τον δράστη και να παράσχουν βοήθεια στο θύμα, αλλά ο δράστης έστρεψε το μαχαίρι απειλητικά προς το μέρος τους.

Ένας ένστολος πυροβόλησε μία φορά στον αέρα για εκφοβισμό και πέρασαν χειροπέδες στον δράστη, ο οποίος προέκυψε ότι είναι υπήκοος Αιγύπτου, 37 ετών.

Τα στελέχη του Τμήματος Ασφαλείας της Ομόνοιας έχουν αναλάβει την υπόθεση και εξετάζουν γιατί επιτέθηκε στον 34χρονο από την Αλβανία.