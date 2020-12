Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηράκλειο: τρίχρονη κατάπιε βίδα που κατέληξε στον πνεύμονα της (εικόνες)

Το παιδάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο , όπου και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Σοκ προκαλούν οι ακτινογραφίες από ένα κοριτσάκι που κατάπιε βίδα, η οποία κατέληξε στον αριστερό του πνεύμονα.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο αναπληρωτής καθηγητής ΩΡΛ της Ιατρικής Σχολής Κρήτης, Μανώλης Προκοπάκης, χθες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Ηρακλείου ένα τρίχρονο κορίτσι το οποίο κατάπιε μία βίδα.

Αμέσως του έγιναν ακτινογραφίες που έδειξαν πως η βίδα βρισκόταν στον αριστερό πνεύμονα του παιδιού.

Οι γιατροί άμεσα οδήγησαν το κορίτσι στο χειρουργείο και μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να αφαιρέσουν την βίδα.

Ο κ. Προκοπάκης σε ανάρτησή του στα social media ανέφερε, «Πολύ επείγον χειρουργείο! Πριν από λίγο. Αφαίρεση βίδας από αριστερό βρογχικό δέντρο τρίχρονου κοριτσιού. Πολύ επικίνδυνο…».

