“Οι Φίλοι του Παιδιού”: διαδικτυακή Χριστουγεννιάτικη λαχειοφόρος αγορά (βίντεο)

Δείτε πως μπορείτε να στηρίξετε τις πλούσιες δράσεις του Σωματείου, με την πλούσια προσφορά επί δεκαετίες.

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Οι Φίλοι του Παιδιού» ανακοινώνει ότι το Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Σωματείου δε θα πραγματοποιηθεί φέτος λόγω της πανδημίας του Covid – 19.

Αντ’ αυτού «Οι Φίλοι του Παιδιού» διοργανώνουν διαδικτυακή Χριστουγεννιάτικη Λαχειοφόρο Αγορά με πολλά και πλούσια δώρα για την υποστήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Η αγορά των λαχνών μπορεί να γίνει είτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του www.filoitoupediou.gr είτε σε έντυπη μορφή μέσω παραγγελίας στο email secretary@filoitoupediou.gr ή τηλεφωνικώς στο 2107293404.

Η διάρκεια της Λαχειοφόρου Αγοράς είναι από τις 20 Νοεμβρίου έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020. Με το συμβολικό ποσό των € 5 μπορείτε να στηρίξετε τις οικογένειες και τα παιδιά που φροντίζει το Σωματείο.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 17.00, στα γραφεία του Σωματείου παρουσία συμβολαιογράφου.

Οι Φίλοι του Παιδιού ευχαριστούν θερμά τους χορηγούς, τους υποστηρικτές, τα μέλη και όλους όσους τους στηρίζουν εδώ και 33 χρόνια.