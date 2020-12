Κοινωνία

Lockdown: Συλλήψεις και εκατοντάδες πρόστιμα στην Τρίτη

53.459 έλεγχοι της ΕΛΑΣ για τα μέτρα σε 24 ώρες. Ο απολογισμός συλλήψεων και προστίμων.



Εντατικοί έλεγχοι γίνονται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου έγιναν σε όλη την επικράτεια 53.459 έλεγχοι και κατέγραψαν 1.783 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 561.750 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε τέσσερεις (4) επιχειρήσεις.

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας Μη νόμιμη μετακίνηση Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας τους κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερις (4) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε ένα τουριστικό γραφείο γιατί λειτουργούσε παρά την αναστολή λειτουργίας του και εντός του καταστήματος υπήρχαν οκτώ (8) άτομα που έπαιζαν τυχερά παιχνίδια και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε μία (1) υπεραγορά τροφίμων καθώς λειτουργούσε παρά την αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ για τη μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας σε κατάστημα με χαλιά, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε μία εταιρία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων για τη διοργάνωση εκδήλωσης, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Επιβλήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ και από δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε δύο (2) καταστήματα τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την πώληση εμπορευμάτων των οποίων η πώληση έχει ανασταλεί, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 15.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για τη μη τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων απολύμανσης σε σούπερ μάρκετ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. τέσσερα (4) πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ για μη χρήση μάσκας από φυσικά πρόσωπα (4x300€), στις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής Ελλάδας.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρείς χιλιάδες τετρακόσιες δεκαέξι (3.416) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων.

