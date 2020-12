Πολιτική

Τσίπρας: η Κυβέρνηση κάνει πολύ λίγα, πολύ αργά (βίντεο)

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του στην τηλεδιάσκεψη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

Με αναφορά στις «ραγδαίες -συχνά επικίνδυνες- γεωπολιτικές εξελίξεις, που μας φέρνουν αντιμέτωπους με σημαντικές διεθνείς και περιφερειακές ανακατατάξεις», σε συνάρτηση και με τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία για την Ελλάδα και την εκλογή του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, ξεκίνησε την ομιλία του στην τηλεδιάσκεψη του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την ελπίδα «για την οποία θα αγωνιστούμε, ότι η επανεστίαση στην πολυμερή διπλωματία και ο διάλογος για ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων, θα αφομοιώσουν τα διδάγματα από τα αδιέξοδα και τα λάθη του παρελθόντος. Και θα οδηγήσουν στην καθιέρωση ενός πιο δίκαιου πλαισίου διακρατικών σχέσεων που θα βασιστεί στην προάσπιση του διεθνούς δικαίου» και υπογράμμισε: «Στο πλαίσιο αυτό, το πιο σημαντικό διακύβευμα για την Ελλάδα, είναι και θα παραμείνει η προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων απέναντι στην κλιμάκωση των απειλών της Τουρκίας».

Αναφερόμενος στην οικονομική κρίση που ακολουθεί την υγειονομική και αφού τόνισε ότι προέχει πάντα η σωτηρία των ανθρώπινων ζωών τόνισε ότι με δεδομένα τα μέτρα της ΕΕ και το μαξιλάρι των 37 δισ., «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει περισσότερους πόρους και περισσότερα όπλα από οποιαδήποτε άλλη ελληνική κυβέρνηση στο πρόσφατο παρελθόν, για να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση».

Η οικονομία έχει ήδη δεχτεί βαρύτατο πλήγμα, καθώς η Κυβέρνηση, χωρίς σχέδιο κάνει «πολύ λίγα, πολύ αργά» για να μετριάσει τις επιπτώσεις», τόνισε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την κρίση ως ευκαιρία για την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, ενώ η πολιτική της οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας και νέα “λουκέτα” στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Αλέξης Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει εγκληματικές τις ευθύνες της Κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας.