Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: Ξεκινάει ο μαζικός εμβολιασμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατροί και εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι που θα εμβολιαστούν, σύμφωνα με το σχέδιο. “Πράσινο φως” από τον Πρόεδρο Πούτιν.

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έδωσε εντολή στις αρμόδιες Αρχές να ξεκινήσουν τον μαζικό εμβολιασμό κατά της COVID-19 από την επόμενη εβδομάδα, αρχίζοντας από τους γιατρούς και τους εκπαιδευτικούς

Ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας κατά την διάρκεια εκδήλωσης, ανακοίνωσε ότι στη χώρα έχουν παραχθεί 2 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου κατά του κορονοϊού και, όπως είπε, «αυτό μας δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσουμε αν όχι τον μαζικό, έναν ευρείας κλίμακας εμβολιασμό», τονίζοντας ότι «ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει από τις δυο ομάδες υψηλού κινδύνου, που είναι οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί».

Απευθυνόμενος στην αντιπρόεδρο της ρωσικής Κυβέρνησης, Τατιάνα Γκόλικοβα, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε: «Αν θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο βήμα, τότε θα σας παρακαλούσα να οργανώσετε την δουλειά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας να αρχίσουμε τον ευρείας κλίμακας εμβολιασμό».

Ανέφερε επίσης ότι αντιλαμβάνεται με πόσο προσεκτικό τρόπο μιλάει η αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης για τις χρονικές προθεσμίες που απαιτούνται. «Πρέπει να τηρήσουμε αυτή την προσοχή, είναι σωστό, αλλά γνωρίζω ότι γενικά και η φαρμακευτική βιομηχανία και ο ιατρικός κλάδος είναι έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ας κάνουμε λοιπόν το πρώτο βήμα», δήλωσε ο Πρόεδρος Πούτιν, προσθέτοντας ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα αναμένει την επόμενη εισήγηση της Γκόλικοβα για την προετοιμασία του εμβολιασμού.