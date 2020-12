Αθλητικά

Πέθανε η Μαρία Ίτκινα

Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό σκόρπισε η είδηση του θανάτου της Μαρίας Ίτκινα.

H Μαρία Λεοντίβνα Ίτκινα, τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης στα σπριντ και πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στα 400μ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Η Ίτκινα, ήταν γεννημένη στις 3 Μαΐου του 1932 στην πόλη Ροσλαβί της Σοβιετικής Ένωσης και είχε επίσης συμμετάσχει σε τρεις Ολυμπιακούς Αγώνες (1956, 1960 και 1964 και τερμάτισε τέσσερις φορές στην τέταρτη θέση.

Η παλιά αθλήτρια είχε τερματίσει 4η στα 100μ, 200μ και 4χ100μ στους Ολυμπιακούς της Ρώμης καθώς επίσης στην ίδια θέση στο τελευταίο αγώνισμα και στη διοργάνωση του 1956 στη Μελβούρνη. Δυστυχώς για την Ίτκινα, το αγώνισμα που ειδικευόταν, τα 400μ, μπήκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα από το 1964 στο Τόκιο, οπότε σε ηλικία 32 ετών τερμάτισε στον τελικό στην 5η θέση.

Στην καριέρα της κέρδισε συνολικά 34 τίτλους στη Σοβιετική Ένωση σε ανοικτό και κλειστό στίβο. Σημείωσε επίσης στα 400μ τέσσερα παγκόσμια ρεκόρ μεταξύ 1957 και 1962 και από τα 55.2 δεύτερα το κατέβασε σε 53.4. Μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας της εργάστηκε για πολλά χρόνια ως προπονήτρια.