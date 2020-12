Κοινωνία

Κορονοϊός: Νεκρός και δεύτερος αστυνομικός

Ο άτυχος αστυνομικός "πάλεψε" επί οκτώ μέρες σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την μάχη με τον κορονοϊό έχασε ένας αστυνομικός από την Πέλλα.

Ο 52χρονος υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Αριδαίας. Αρχικά νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Έδεσσας και στη συνέχεια από τις 25 Νοεμβρίου στο ΑΧΕΠΑ.

Ο αστυνομικός ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού ηλικίας 15 ετών.

Χτες έφυγε από την ζωή ο πρώτος αστυνομικός νικημένος από τον κορονοϊό, σε ηλικία 50 ετών, στην Κοζάνη.

ΠΗΓΗ: Bloko.gr