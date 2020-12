Κοινωνία

“Ρήμαξε” υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ “καίγοντας” συσκευές σε σπίτια και μαγαζιά

Εκατοντάδες οι δικογραφίες σε βάρος του. Πως δρούσε ο διαρρήκτης και ποια ήταν η λεία που "κυνηγούσε", προκαλώντας μεγάλη ζημία και στον Διαχειριστή.

Στα “δίχτυα” της Αστυνομίας έπεσε διαρρήκτης που είχε “ρημάξει” υπόγειους υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ, από τους οποίους αφαιρούσε καλώδια χαλκού υψηλής τάσης. Δρούσε συστηματικά στο κέντρο της Αθήνας και σε Άγιο Δημήτριο, Παγκράτι, Άλιμο, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Πετράλωνα, Δάφνη, Κολωνό, Κουκάκι και Νέο Κόσμο. Συνελήφθη, κατηγορούμενος για 57 διαρρήξεις, ενώ κατά το παρελθόν είχαν σχηματιστεί σε βάρος του συνολικά 288 περιπτώσεις κλοπών από υπόγειους υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο δίκτυο, αλλά και σε ηλεκτρικές συσκευές καταναλωτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, το απόγευμα τη περασμένης Τετάρτης, συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας, από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας Έλληνας, με ένταλμα σύλληψης του 16ου Τακτικού Ανακριτή Αθηνών για κλοπές κατ’ εξακολούθηση και παρακώλυση λειτουργίας κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Ο συλληφθείς, τουλάχιστον από τον Μάρτιο 2020, διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις σε υπόγειους υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ, αφαιρώντας καλώδια χαλκού υψηλής τάσης, τα οποία στη συνέχεια πουλούσε, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 57 περιπτώσεις διαρρήξεων υποσταθμών, στο κέντρο της Αθήνας (Εξάρχεια, Ομόνοια, Κεραμεικός κ.α.) και σε Άγιο Δημήτριο, Παγκράτι, Άλιμο, Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Πετράλωνα, Δάφνη, Κολωνό, Κουκάκι και Νέο Κόσμο.

Προηγήθηκε συστηματική έρευνα, με επίκεντρο ότι ο δράστης προφανώς κατείχε τις κατάλληλες τεχνικές γνώσεις για την αφαίρεση των καλωδίων από τα σημεία σύνδεσης, με τρόπο που δεν έθετε σε κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα, καθώς λόγω των ιδιαίτερα υψηλών ηλεκτρικών φορτίων στους υποσταθμούς, οποιοσδήποτε λάθος χειρισμός μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο.

Επιπλέον, έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις και έχουν σχηματιστεί σε βάρος του δικογραφίες για συνολικά 288 περιπτώσεις κλοπών από υπόγειους υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Από την αφαίρεση των καλωδίων των υποσταθμών προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω υπέρτασης στο ηλεκτρικό δίκτυο, καθώς και σε ηλεκτρικές συσκευές των καταναλωτών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.