Τζουντ Λο: με προειδοποίησαν για την παδημία πριν από... 9 χρόνια!

Τι λέει για τους επιστήμονες, που ήταν σύμβουλοι για την ταινία "Contagion", με την Πάλτροου στον ρόλο της "ασθενούς μηδέν".

Μπορεί η πανδημία της Covid-19 μπορεί να έχει προκαλέσει έκπληξη σε όλο τον κόσμο, όμως ένα πρόσωπο που σίγουρα δεν σοκαρίστηκε ήταν ο Τζουντ Λο.

O Άγγλος ηθοποιός πρωταγωνίστησε στο θρίλερ «Contagion» του 2011 με υπόθεση μια θανατηφόρα ασθένεια που ξεσπά και μια ομάδα γιατρών από όλο τον κόσμο που καλείται να αντιμετωπίσει την απειλή.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου υποδύεται την Ασθενή Μηδέν στην ταινία που απεικονίζει την ταχύτητα με την οποία μπορεί ένας ιός να γίνει παγκόσμια πανδημία.

Μιλώντας τώρα, εννέα χρόνια μετά, σε μια επισκόπηση της καριέρας του, σε συνέντευξή του μέσω βίντεο στο GQ, ο Τζουντ Λο είπε ότι οι επιστήμονες στα γυρίσματα τον προειδοποίησαν ότι μια παρόμοια πανδημία ήταν «αναπόφευκτη».

«Υπήρχε απολύτως η αίσθηση ότι αυτό επρόκειτο να συμβεί» είπε ο ηθοποιός. «Οι σπουδαίοι επιστήμονες στα γυρίσματα μαζί μας, οι οποίοι συνεργάστηκαν με τον Σκοτ [Z. Μπερνς] τον σεναριογράφο και τον σκηνοθέτη Στίβεν [Σόντερμπεργκ] ήταν πολύ καταρτισμένοι και έμπειροι άνθρωποι που ήξεραν τι να περιμένουν. Και όλοι μας είπαν ότι αυτό θα συνέβαινε - και ότι το θέμα ήταν το πότε, όχι το αν θα συνέβαινε».

Ο Τζουντ Λο, ο οποίος υποδύθηκε τον θεωρητικό συνωμοσίας Άλαν Κραμγουίντ στην ταινία, συνέχισε: «Ο τρόπος που το περιέγραψαν, ήταν ακριβώς όπως συνέβη. Αυτό που είναι τρομακτικό είναι να το μαθαίνεις σε γυρίσματα όπως αυτό, επειδή σε συμβουλεύουν ειδικοί» είπε.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Τζουντ Λο ανησύχησε, όταν άκουσε πρώτη φορά για τον κορονοϊό στην Κίνα. «Όταν ξέσπασε το 2020 και ακούσαμε το τι συνέβαινε αρχικά στην Κίνα και πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, ήχησε συναγερμός» είπε. «Δυστυχώς, δεν με εξέπληξε πολύ».

Την περίοδο κυκλοφορίας της ταινίας, οι εισπράξεις της έφθασαν τα 136,5 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία «Contagion» επαινέθηκε από τους κριτικούς για την πλοκή της και από τους επιστήμονες για την ακρίβεια της.

Φέτος ήρθε ξανά στην επικαιρότητα, όταν σε πολλές χώρες κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Θεωρείται ότι η ταινία εμπεριέχει τρομερά ακριβείς προβλέψεις για το πώς εκδηλώνεται και εξαπλώνεται ένας θανατηφόρος ιός και το πώς αντιδρούν οι πολίτες και οι κυβερνήσεις. Μπόρεσε ακόμη να προβλέψει την επικίνδυνα ταχεία εξάπλωση της παραπληροφόρησης και τη δυσπιστία ορισμένων ανθρώπων έναντι των εμπειρογνωμόνων.

Ο Τζουντ Λο δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε από το πώς ο Στίβεν Σόντερμπεργκ και ο Σκοτ Μπερνς προέβλεψαν όχι μόνο μια παγκόσμια πανδημία - αλλά την επίδραση των θεωρητικών συνωμοσίας όπως ο χαρακτήρας που υποδύθηκε, που αποκτούν μεγάλο αριθμό διαδικτυακών ακόλουθων, ενώ σπέρνουν σύγχυση και παραπληροφόρηση.

«Ο Σκοτ και ο Στίβεν είχαν κάνει τεράστια έρευνα και μου έστειλαν πραγματικά κάθε είδους συνδέσμους για διαφορετικούς χαρακτήρες στο διαδίκτυο, οι οποίοι συγκεντρώνουν ακόλουθους με παραληρήματα» είπε. «Αυτό που είναι εντυπωσιακό, ίσως περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο εξαπλώνεται ο ιός, είναι πώς άρχισαν να εμφανίζονται τέτοιοι χαρακτήρες» τόνισε.