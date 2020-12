Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Rapid test και θερμομετρήσεις σε άστεγους

Καθημερινά rapid test για κορονοϊό και θερμομετρήσεις σε άστεγους της Αθήνας, με σκοπό την αποφυγή διασποράς του ιού.



Ο Δήμος Αθηναίων μέσω ομάδων streetwork του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.), πραγματοποιεί καθημερινά δειγματοληπτικά rapid test και θερμομετρήσεις σε ανθρώπους που παραμένουν στους δρόμους, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό των θετικών στον Covid19 ατόμων και την διακομιδή τους στα νοσοκομεία αναφοράς της πόλης. Με τις καθημερινές αυτές παρεμβάσεις προστατεύονται όσοι ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες και ταυτόχρονα συνολικά η δημόσια υγεία.

Για τον σκοπό αυτό, ειδικά εκπαιδευμένοι νοσηλευτές συνοδεύουν καθημερινά τις ομάδες του ΚΥΑΔΑ που συνεχίζουν, πρωί και βράδυ, τις επιτόπιες παρεμβάσεις τους στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι νοσηλευτές, που διατέθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εκπαιδεύτηκαν από τους γιατρούς του Κ.Υ.Α.Δ.Α. για τη διαδικασία της δειγματοληψίας και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται κάθε περιστατικό. Επίσης, ενημερώθηκαν για τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρωτόκολλα και έλαβαν πολύτιμες γνώσεις για τα συνήθη υποκείμενα νοσήματα των αστέγων, από στοιχεία που έχει συγκεντρώσει τον τελευταίο χρόνο η ιατρική υπηρεσία του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Ενισχυμένο με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό – συνολικά 4 γιατρούς και 14 νοσηλευτές- το Κ.Υ.Α.Δ.Α. βρίσκεται στην πρώτη γραμμή προστασίας των ευάλωτων συνανθρώπων μας από την πανδημία. Στους δρόμους της πόλης, στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων που είναι ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης και στο σύνολο των δομών του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 70 δειγματοληπτικά rapid test σε άστεγους, πληθυσμιακή ομάδα που είναι από τις πιο ευάλωτες στον κορονοϊό, στους δρόμους, αλλά και στις δομές του Κ.Υ.Α.Δ.Α., τα οποία ήταν όλα αρνητικά.

Παράλληλα με τα rapid test, ομάδες του streetwork εξακολουθούν να παρέχουν στους ανθρώπους που κοιμούνται στο δρόμο, εκτός από ρούχα και φαγητό, μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό (kit με μάσκα και αντισηπτικό) και να τους ενημερώνουν για τις διαθέσιμες δομές φιλοξενίας.