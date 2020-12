Οικονομία

120 δόσεις: Δεύτερη ευκαιρία για ρύθμιση χρεών

Τι προβλέπεται σε τροπολογίες για τα "χαμένα" ενοίκια αλλά και για την κατάθεση των πινακίδων.

Δεύτερη ευκαιρία για επανένταξη στη ρύθμιση των 100 και 120 δόσεων δίνει τροπολογία του υπουργείου Οικονομιών στους οφειλέτες, που λόγω πανδημίας δεν κατάφεραν να συνεχίσουν την εξυπηρέτηση των χρεών τους.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις όσοι έχασαν ρύθμιση στο διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου μπορούν να επανενταχθούν για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων.

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση γίνεται με την προϋπόθεση της καταβολής της δόσης του μηνός Δεκεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Προβλέπει επίσης πως θα είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη η αποζημίωση που θα καταβληθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων για το 50% των ενοικίων που απώλεσαν λόγω της πανδημίας.

Καθιερώνεται παράλληλα η ψηφιακή «κατάθεση» πινακίδων για όσα οχήματα τεθούν σε ακινησία. Σύμφωνα με τη διάταξη για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα και τις μοτοσυκλέτες, η ακινησία δηλώνεται στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος.

Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αμέσως μετά τη δήλωση, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος έχει υποχρέωση να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να φυλάσσει το όχημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54). Προκειμένου για την έκπτωση των τελών κυκλοφορίας, η ακινησία δηλώνεται πριν την έναρξη του έτους που αφορά και ισχύει μέχρι την ανάκλησή της μέσω αίτησης άρσης ακινησίας. Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης των τελών κυκλοφορίας.

Η τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

Τη δυνατότητα επανένταξης, οφειλετών με οφειλές στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης ( 100 και 120 δόσεις) για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης, εφόσον απώλεσαν το συγκεκριμένο ευεργέτημα κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020, αντί Μαρτίου-Οκτωβρίου 2020 που ισχύει σήμερα.

Το ποσό της επιστροφής του 50% της μείωσης των μισθωμάτων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COV1D-19, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες θα είναι οι ενισχύσεις που θα καταβληθούν στο πλαίσιο δράσεων επιχορήγησης επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

Απαλλάσσεται από τη φορολογία το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν αλλοδαποί αξιωματικοί και αλλοδαπό κατώτερο πλήρωμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, σε πλοία του Εμπορικού Ναυτικού με ελληνική σημαία, τα οποία εκτελούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.

Παρέχεται δυνατότητα προκαταβολής της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) καυσίμων, που αναλογεί στις ετήσιες καταναλώσεις καυσίμων κινητήρων, σε αλιείς, δικαιούχους απαλλαγής του Ε.Φ.Κ. καυσίμων, κατοίκους μικρών και απομακρυσμένων νησιών, όπου δεν υφίσταται φορολογική αποθήκη καυσίμων ναυτιλίας. Η προκαταβολή είναι ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κάθε πράξη, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέρηση από το Δημόσιο δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων υγρών καυσίμων, που εισπράττονται από τις τελωνειακές αρχές και που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα πενήντα ευρώ, και τιμωρείται με πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο των διαφυγουσών επιβαρύνσεων, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο των εκατό ευρώ.

Επανακαθορίζονται κατηγορίες προϊόντων στα οποία επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης και ειδικότερα αυτές των υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων και των οριζόμενων περιπτώσεων καφέ.

Επεκτείνονται απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης, σε περίπτωση χρησιμοποίησής της και για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση.

Θεσπίζονται οι προϋποθέσεις για τη διακίνηση, υπό καθεστώς αναστολής, των υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων, που προορίζονται για εξαγωγή μέσω βυτιοφόρων οχημάτων και ορίζεται το ύψος του προστίμου για κάθε περίπτωση παραβίασής τους.

Εντάσσονται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) και άλλα αγαθά όπως (i) μουστάρδα παρασκευασμένη, παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με εξαίρεση τα συμπληρώματα διατροφής σε οποιαδήποτε μορφή παρουσιάζονται, σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών.

Επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης σε αυτούς που το κατέβαλαν, σε περίπτωση οχημάτων, τα οποία δεν ταξινομήθηκαν, με συνέπεια να μην κυκλοφορήσουν στο εσωτερικό της χώρας, λόγω εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής τους σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε..

Συμπληρώνονται διατάξεις αναφορικά με τη θέση σε ακινησία επιβατικών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων και μοτοσυκλετών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

Δηλώνεται, εφεξής, ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – Ε.Ψ.Π.), η ακινησία για τα ως άνω μηχανοκίνητα μέσα, από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος δήλωσης της ακινησίας για την απολαβή της σχετικής έκπτωσης από τα τέλη κυκλοφορίας.

Επιβάλλεται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ, εάν εντοπισθεί όχημα να κυκλοφορεί ή να είναι σταθμευμένο και να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ενώ έχει δηλωθεί σε ακινησία. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και αφαιρείται για τρία έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας, με κοινή απόφαση των οριζόμενων οργάνων, ειδικού ιστότοπου στην gov.gr – Ε.Ψ.Π., όπου με βάση μόνο τον αριθμό κυκλοφορίας τους στο μητρώο οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε., θα παρέχονται δημόσιες πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση κίνησης ή ακινησίας των οχημάτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, την τρέχουσα κατάσταση ασφάλισής τους, τυχόν δήλωσή τους ως απωλεσθέντων ή κλαπέντων και άλλες πληροφορίες.