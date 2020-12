Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: γιατροί από ιδιωτικά νοσοκομεία σπεύδουν εθελοντικά στην βόρεια Ελλάδα (βίντεο)

Πολυμελής ομάδα έμπειρων ιατρών μεταβαίνει στη Β. Ελλάδα για να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας για το εμβόλιο.

Σε μία κρίσιμη καμπή για την πορεία της πανδημίας κορονοϊού, γιατροί από ιδιωτικά νοσοκομεία μεταβαίνουν στη βόρεια Ελλάδα για να στηρίξουν τα νοσοκομεία που δοκιμάζονται από την εξάπλωση της COVID-19, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας.

Πρόκειται για μία πολυμελή ομάδα έμπειρων ιατρών από τα νοσοκομεία “Υγεία”, “Μητέρα”, “Metropolitan” και “Ιασώ”.

Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, θα διπλασιαστούν οι αποδοχές τους για το χρονικό διάστημα της παροχής των υπηρεσιών τους στη βόρεια Ελλάδα.

«Θα υπάρχουν εμβόλια που θα επαρκούν για όλους»

Αναφερόμενος στο εμβόλιο κατά του κοροναϊού, ο υπουργός ανέφερε πως μετά την παράδοση των εμβολίων στη χώρα μας, την επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός.

Όπως είπε, θα υπάρχουν εμβόλια που θα επαρκούν για όλους.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιούνται δύο εκατομμύρια εμβολιασμοί κάθε μήνα σε πάνω από 1.100 εμβολιαστικά κέντρα.

Τέλος, ευχαρίστησε του γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κοροναϊού.

Σε ό,τι αφορά στα εμβόλια, ο κ. Κικίλιας είπε ότι η διαδικασία του εμβολιασμού θα ξεκινήσει την επόμενη κιόλας ημέρα από την παράδοσή τους και αφού έχει προηγηθεί η έγκρισή τους από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.